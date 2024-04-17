Уфолог раскрыл, как появился огромный кратер на поле в Ростовской области: «Вытаскивали своих, НЛО забрали»

Руководитель научно-исследовательского центра прикладной эниологии «Энио», парапсихолог, уфолог Виктор Рогожкин в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл новые подробности инцидента в ростовском селе Гуково, где посреди поля внезапно образовался глубокий и идеально круглый кратер.

Изучив видео, на котором показан провал грунта, эксперт пришел к выводу, что произошло все еще в 2023 году, хотя ролик опубликовали в соцсетях только на днях.

«По съемке понятно, что это был прошлый год. Пшеницу уже скосили. Кроме того, выброса грунта не было, края абсолютно ровные. То есть это явное изъятие грунта, а не просто провал. Если бы был провал, такой идеальный круг не получился. Пошли бы трещины в разные стороны или где-то бы еще обвалилось. А тут просто как будто вырезали кусок. Это похоже на изъятие «лупоглазыми» ребятами, инопланетянами», — считает Рогожкин.

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По его словам, недалеко от Гуково есть поселок Синегорка и один из местных жителей рассказал, что еще в начале 1940-х годов там велась угольная разработка и геологи наткнулись на НЛО.