Уфолог раскрыл, как появился огромный кратер на поле в Ростовской области: «Вытаскивали своих, НЛО забрали»

Руководитель научно-исследовательского центра прикладной эниологии «Энио», парапсихолог, уфолог Виктор Рогожкин в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл новые подробности инцидента в ростовском селе Гуково, где посреди поля внезапно образовался глубокий и идеально круглый кратер.
Изучив видео, на котором показан провал грунта, эксперт пришел к выводу, что произошло все еще в 2023 году, хотя ролик опубликовали в соцсетях только на днях.
«По съемке понятно, что это был прошлый год. Пшеницу уже скосили. Кроме того, выброса грунта не было, края абсолютно ровные. То есть это явное изъятие грунта, а не просто провал. Если бы был провал, такой идеальный круг не получился. Пошли бы трещины в разные стороны или где-то бы еще обвалилось. А тут просто как будто вырезали кусок. Это похоже на изъятие «лупоглазыми» ребятами, инопланетянами», — считает Рогожкин.
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По его словам, недалеко от Гуково есть поселок Синегорка и один из местных жителей рассказал, что еще в начале 1940-х годов там велась угольная разработка и геологи наткнулись на НЛО.
«Они стали разбирать грунт вокруг этой «тарелки» под землей. Но когда началась Великая Отечественная война, поступил приказ НКВД залить штольню бетоном. Так что, может быть, они там своих вытаскивали и этот объект забрали. Эти ребята умеют. У них совсем другие технологии. Вырезали кусок и вытащили. Может, грунт вытащили, а может, что там еще ниже было», — заявил Виктор Рогожкин.