Волочкова призналась, что ей помогло быстро вернуть форму после родов: «Это согласие стало для меня стимулом»

Анастасия Волочкова рассказала, за счет чего смогла быстро вернуться в форму после родов. Дочь балерины Ариадна появилась на свет 23 сентября 2005 года. Анастасия заявила, что родила легко и быстро, и во многом ей помогли молитвы.

«Я каждый день молилась Божьей Матери Феодоровской. У нас был храм Богородицы Феодоровской Пресвятой в центре, возле Петровского переулка. Я туда ходила почти каждый день, если не была на гастролях. Мои роды были продолжительностью всего три часа. Рожала сама, вообще не позволила докторам ни одного укольчика сделать. Я хотела родить самостоятельно, как природой задумано. Когда еще находилась в родильном блоке, мне позвонил хореограф Юрий Николаевич Григорович и сказал, что нужно через месяц в Краснодаре станцевать "Баядерку"», — вспомнила артистка.

Анастасия в те годы была приглашенной прима-балериной Театра Григоровича в Краснодарском крае.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«"Баядерка" — это балет, где в третьем акте "Теней" все в белых балетных пачках. Я не знала, как мой организм после родов себя поведет, но за секунды приняла решение согласиться. Это согласие стало для меня стимулом, чтобы быстро войти в форму. Когда на следующий день ко мне пришел врач, то увидел картинку, когда я, держась за спинку кровати, поднимаю ногу высоко, отвожу ее в сторону и назад, проверяю, не пропала ли растяжка», — рассказала Анастасия Волочкова.

Врачи пошли навстречу балерине, попросившей отпустить ее домой. И уже на следующий день она с дочкой на руках вышла из роддома. Как отметила Анастасия в беседе с Teleprogramma.pro, «беременность — это не болезнь, а состояние души».