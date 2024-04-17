Анастасия Волочкова вспомнила, как танцевала на девятом месяце беременности: «Были кувырки через голову, шпагаты и прыжки»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала Teleprogramma.pro, что во время беременности у нее не появлялись какие-то особенные пищевые предпочтения, поскольку она всегда питалась правильно, избегая тяжелой и калорийной пищи.

«В моем рационе всегда были легкие продукты. Это салатные листья, яйца всмятку, какой-нибудь бульончик легкий. Иногда была рыба на пару. Вот таким же оставался рацион во время всей моей беременности. Но если даже мне и захотелось что-то особенное и были бы какие-то вкусовые странные предпочтения, то я бы себе их не позволила. Потому что человек профессиональный, и для меня, прежде всего, это мое творчество и моя форма. Я точно знала, что если питаюсь правильно и вдруг начну есть какие-то незнакомые и необычные продукты, то это не принесет пользы ни мне, ни ребенку, которого я вынашиваю», — отметила Анастасия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Кроме того, по словам артистки, она была физически активна и продолжала занятия балетом практически до самых родов.

«Моя беременность проходила совершенно уникальным образом. Я до четвертого с половиной месяца беременности еще танцевала свои концертные программы. На пятом месяце снялась в клипе одного исполнителя, с прыжками и вращениями. Я больше всего боялась потерять форму. Доктор, который вел мою беременность, посоветовал сесть на диван дома, смотреть на все красивое и избегать стрессов. На что я ему сказала, что именно это и будет для меня стрессом, потому что я не могу не танцевать и не поддерживать форму», — заявила балерина.

Она призналась, что не слушала рекомендаций врачей и делала то, что ей «подсказывали организм и сердце», а на девятом месяце беременности специально для нее поставили номер.