Горчица, масло, мед и старенькая бабушка: шеф-повара назвали лучшие небанальные заправки салатов на праздничный стол

Пасха уже совсем скоро, многие заранее планируют праздничное меню. Традиционно на Пасху принято ставить на стол куличи и яйца, некоторые добавляют к этому пасху — творожный десет с сухофруктами. Но пасхальный стол — это не только сдоба и «крашенки». С древних времен на этот праздник принято было подавать все самое вкусное и любимое. А так как не за горами не только Пасха, но и лето, некоторые хозяйки стараются, чтобы праздничный стол был еще и легким. И тут нам на выручку приходят салаты — они яркие, нарядные, готовятся из доступных ингредиентов и в них совсем мало калорий. А чтобы они не были банальными, мы будем использовать оригинальные заправки.
Не забудьте смазать салат
Шеф-повар, ресторатор Александр Растунин побеседовал с Teleprogramma.pro и рассказал, что у каждой группы соусов есть своя основа, база, а остальные добавки делают их подходящими для разных продуктов. А еще мы узнали, что салаты нужно «смазывать».
«Для различных видов холодных закусок и салатов необходимы свои соусы. Ведь вкус продукта, входящего в состав, необходимо подчеркнуть, выделить или даже приукрасить. В состав большинства соусов входят жировая основа. Масло или сливки не только смазывают салат, сколько помогают создать эмульсионную основу для других ингредиентов заправок.
Кислый вкус — именно он нивелирует слишком активные вещества в ингредиентах салатов и заставляет наши вкусовые рецепторы, освежая их, лучше чувствовать другие продукты в составе. Ароматика — именно эта часть заправок дает новые ноты закускам и способствует превращению банального соуса в нечто экстраординарное. Соль и сахар выступают в качестве усилителей вкусов», — поделился повар.
Заправку вы можете приготовить сами без точного рецепта, просто ориентируясь на свой вкус. Главное, определитесь из чего будет ваш салат и подберите составляющие для соуса по этой памятке от шефа.
«Оливковое масло, уксус из красного вина и ароматный мед дают хорошую основу для салатов с вяленым мясом и, например, грушей. Для рыбных блюд хорошо подходит сочетание масла, лимонного сока и его цедры с толчеными листьями тимьяна, розовым перцем, а так же добавлением устричного и унаги соусов.
К говядине с рукколой по итальянской традиции прекрасно подходит смесь оливкового масла, сырых яичных желтков, сладкой горчицы и консервированного тунца с анчоусами.
К утке лучшим соусом станет смесь из проверенных ягод брусники и клюквы с кремом из бальзамического уксуса и сахара. Просто перелейте все ингредиенты погружным блендером и перетрите через сито», — проинструктировал Растунин.
Салаты красиво смотрятся на праздничном столе. Фото: Global Look Press
Бабушка плохого не посоветует
А вот шеф-повар Иван Кудряшов, который иронично называет себя «кулинарным душнилой», считает, что ориентироваться лучше на точное соотношение ингредиентов в каждом соусе, и назвал свои любимые заправки.
«Мои любимые сочетания — это дижонская горчица, сок апельсина, крем бальзамический и оливковое масло. Его добавляют в шесть раз больше. Если взять в ложках, то по одной чайной ложке всех ингредиентов и, соответственно, шесть чайных ложек масла. Получится заправка, которая подходит практически к любому салату. Она сочетает кислый и сладкий вкусы, это подойдет и к овощам, и к зелени», — рассказал он Teleprogramma.pro.
«В целом если подбирать заправку, нужно опираться на те продукты, из которых вы собираетесь готовить. Можно взять молочную заправку, сметану, допустим, и добавить нарубленный укроп и чеснок. Такая заправка подходит к огуречным салатам.Если взять какое-нибудь сочетание зелени и зеленых овощей, то тут лучше использовать заправку кислую, например, сок лимона. Можно взять сок в чистом виде, а можно добавить к нему оливковое масло.
Ну и одна из моих любимейших — заправка и закуска дзадзики. Для нее берется греческий йогурт, в него добавляется натертый и отжатый от лишней влаги огурец, немного зелени и немного чеснока. Можно добавить немного сока лимона. И использовать либо как соус, в который можно помакать хлеб, либо заправить салат «Деревенский», он же у нас часто называется «Греческий», — поделился шеф.
Кислые заправки хорошо раскрывают вкус овощей и зелени. Global Look Press
Кудряшов предлагает не зацикливаться на традиционных масляных и молочных заправках, а пробовать что-то принципиально новое. Например, готовые азиатские заправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
«Можно использовать различные китайские заправки. Например, есть довольно острая заправка «Лауганма». Если перевести это дословно, получится «соус старой бабушки». У него в составе семь видов перцев чили, которые по-разному могут обжигать. В сочетании с соевым соусом и кунжутным маслом они будут «играть» по-разному. Такую заправку можно добавить в салат с дайконом, редисом и морскими водорослями», — объяснил он.
В целом шеф-повар тоже поддерживает различные эксперименты с соусами для салатов, предлагает заменять оливковое другими растительными маслами, но предупреждает, что подсолнечного лучше все-таки избегать.
«Это все-таки масло довольно вредное, особенно рафинированное. Оно очищается при помощи химикатов, и это никакой пользы не несет. Тем более на вкусе это не отразится. Только вкус нерафинированного масла можно отличить», — объяснил Кудряшов.