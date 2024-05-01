Горчица, масло, мед и старенькая бабушка: шеф-повара назвали лучшие небанальные заправки салатов на праздничный стол

Пасха уже совсем скоро, многие заранее планируют праздничное меню. Традиционно на Пасху принято ставить на стол куличи и яйца, некоторые добавляют к этому пасху — творожный десет с сухофруктами. Но пасхальный стол — это не только сдоба и «крашенки». С древних времен на этот праздник принято было подавать все самое вкусное и любимое. А так как не за горами не только Пасха, но и лето, некоторые хозяйки стараются, чтобы праздничный стол был еще и легким. И тут нам на выручку приходят салаты — они яркие, нарядные, готовятся из доступных ингредиентов и в них совсем мало калорий. А чтобы они не были банальными, мы будем использовать оригинальные заправки.

Не забудьте смазать салат

Шеф-повар, ресторатор Александр Растунин побеседовал с Teleprogramma.pro и рассказал, что у каждой группы соусов есть своя основа, база, а остальные добавки делают их подходящими для разных продуктов. А еще мы узнали, что салаты нужно «смазывать».

«Для различных видов холодных закусок и салатов необходимы свои соусы. Ведь вкус продукта, входящего в состав, необходимо подчеркнуть, выделить или даже приукрасить. В состав большинства соусов входят жировая основа. Масло или сливки не только смазывают салат, сколько помогают создать эмульсионную основу для других ингредиентов заправок. Кислый вкус — именно он нивелирует слишком активные вещества в ингредиентах салатов и заставляет наши вкусовые рецепторы, освежая их, лучше чувствовать другие продукты в составе. Ароматика — именно эта часть заправок дает новые ноты закускам и способствует превращению банального соуса в нечто экстраординарное. Соль и сахар выступают в качестве усилителей вкусов», — поделился повар.

Заправку вы можете приготовить сами без точного рецепта, просто ориентируясь на свой вкус. Главное, определитесь из чего будет ваш салат и подберите составляющие для соуса по этой памятке от шефа.