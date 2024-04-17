Диетолог Мойсенко о кабачковых оладьях Рудовой: «Можно быстро похудеть»

Актриса Наталья Рудова в очередной раз поделилась с подписчиками в своем телеграме рецептом кабачковых оладушек, которые она ест, когда хочет сбросить вес.

Она берет 1 маленький кабачок, 1 яйцо, 1 столовую ложку муки из зеленой гречки, соль и перец, щепотку чеснока. Натирает кабачок, все смешивает и жарит на паре капель масла.

Артистка утверждает, что это вкусно, полезно, низкокалорийно и подходит для худеющих. Проверить эту информацию Teleprogramma.pro решила у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Риммы Мойсенко.

«Оладьи из кабачков — это симпатичная еда для той категории людей, которые, во-первых, любят эти овощи, а во-вторых, хорошо переносят данный продукт.

Оладьи, предложенные актрисой, крайне полезный продукт питания. Зеленая гречка имеет большое количество витаминно-минеральных композиций, сами кабачки не имеют большого количества микроэлементов, но тем не менее это растворимая клетчатка, которая хороша будет для кишечника в сочетании с куриным белком. Это прекрасный продукт питания для усвоения организмом, а чеснок здесь уже на любителя, есть категории людей, которые его переносят, есть те, которые не переносят. Вместо него можно использовать любые специи.

Вместе с тем мы должны прекрасно понимать, что кабачковые оладьи — это один из тех множеств блюд, которые должен получать организм каждый день. Если с утра до вечера кормить себя одними кабачками, то, разумеется, человек может быстро похудеть. Возможно, это для кого-то будет крайне вкусно, поскольку в них действительно не слишком много калорий. Но употребление только кабачковых оладьев приведет к потере, в первую очередь, мышечной массы, и похудение будет происходить за счет мышц, нежели за счет подкожно-жировой клетчатки.

Это важно учитывать, поэтому оладьи из кабачков нужно использовать только как дополнительный продукт питания. Или как продукт питания, который время от времени можно применять в своем низкокалорийном рационе», — сказала диетолог.

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