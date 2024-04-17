Синоптик Евгений Тишковец: «Аномальная жара на юге России в апреле — стопроцентная заявка на рекорд»

Во многих российских регионах к концу апреля установилась нетипичная для этого месяца очень теплая погода. Жара, в частности, пришла на юг России и в Поволжье. В ближайшие дни заметно потеплеет в Екатеринбурге и Омске, там в конце недели столбики термометров поднимутся до +26 °С.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал Teleprogramma.pro, что в этом году действительно аномально теплый апрель. На большей части русской равнины фиксируется температура на пять градусов выше климатической нормы.

«На юге воздух будет прогреваться до +25…+30 °С. То есть это 100%-ная заявка на рекордные показатели. Это вообще нетипично. Происходит южный вынос воздушных масс из акватории Средиземного моря, с Северной Африки. Вот он и «тащит», такая конфигурация атмосферных потоков», — пояснил специалист.

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По его словам, в дальнейшем погода изменится, но все зависит от конкретных регионов. В Центральной России, в том числе в Москве, летнего тепла на этой неделе не ожидается. Необычайно теплая и относительно сухая погода сменится на холодную и дождливую. Ожидаются обильные осадки.

В пятницу днем прогнозируется температура всего +3…+8 °С, что на пять градусов ниже климатической нормы. В ночь на субботу местами могут быть даже заморозки. Потеплеет только днем в субботу, благодаря влиянию антициклона воздух начнет прогреваться до +13…+18 °С.