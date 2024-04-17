Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева: «Ксении Бородиной подходят высокие прически»

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем телеграм-канале интересным наблюдением:

«Оказывается, блогеры делятся лайфхаками о том, как сделать «прическу как у Ксении Бородиной». Таким вот интересным способом мои высокие хвосты стали чуть ли не трендом на популярной платформе поколения Z».

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева проанализировала образы ведущей Ксении Бородиной для сайта Teleprogramma.pro. По ее словам, высокие прически, которые выбирает Ксения, гармонично вписываются в ее стиль и образ.

«Они добавляют такой дерзости, такого выпада! Даже при движении этот высоко посаженный хвост двигается туда-сюда, как бы говоря: «Вот я такая дерзкая, такая вот львица-тигрица», — сказала стилист.

В целом Наталья Темиралиева считает, что высокие прически подходят Ксении Бородиной и гармонично сочетаются с ее стилем, образом и овалом лица.

«Ксении Бородиной подходят высокие прически», — заключила эксперт.

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