Какие капризы беременных женщин нужно сразу пресекать, объяснение репродуктолога Лордкипанидзе

Актриса Лиза Арзамасова во время второй беременности стала замечать у себя странные пищевые пристрастия. На обед она съела шоколадные конфеты с огурцом, затем выпила компот, который заела куриным супом, а потом переключилась на спагетти и яблоки.
Кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе, акушер-гинеколог, репродуктолог и сексолог, рассказал Teleprogramma.pro, что изменения предпочтений в еде бывают у беременных женщин. Это может быть связано с недостатком каких-то важных для организма микро- или макроэлементов.
Кроме того, во время беременности женский организм претерпевает гормональные изменения. И женщина объективно испытывает потребности в тех или иных запахах, либо вкусах. Например, потребление шоколада является маркером стрессового состояния женщины.
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«Иногда для женщин становится привлекателен запах бензина или ацетона. Но всему спектру потребностей, которые возникают у беременных, не нужно потакать. Одно дело, когда женщине просто приятно находиться рядом с автозаправкой, другое, когда она нюхает непосредственно бензин или ацетон из флакона. Это уже токсическое влияние. Пары токсичных веществ могут оказать негативное воздействие не только на психику женщины, но и на состояние самого плода. Поэтому если женщина их озвучивает, либо близкие родственники замечают что-то, такие попытки нужно пресекать. Женщине требуется психотерапевтическая помощь. Нужно переключать ее обонятельные рецепторы либо вкусовые на нечто альтернативное и более безвредное», — отметил врач.