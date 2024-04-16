Какие капризы беременных женщин нужно сразу пресекать, объяснение репродуктолога Лордкипанидзе

Актриса Лиза Арзамасова во время второй беременности стала замечать у себя странные пищевые пристрастия. На обед она съела шоколадные конфеты с огурцом, затем выпила компот, который заела куриным супом, а потом переключилась на спагетти и яблоки.

Кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе, акушер-гинеколог, репродуктолог и сексолог, рассказал Teleprogramma.pro, что изменения предпочтений в еде бывают у беременных женщин. Это может быть связано с недостатком каких-то важных для организма микро- или макроэлементов.

Кроме того, во время беременности женский организм претерпевает гормональные изменения. И женщина объективно испытывает потребности в тех или иных запахах, либо вкусах. Например, потребление шоколада является маркером стрессового состояния женщины.

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