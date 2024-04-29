Кулич надо взвесить на руке, а яйца понюхать: эксперт рассказала, как не ошибиться с выбором продуктов на Пасху

Пасха уже не за горами, многие хозяйки начинают готовиться заранее. Чтобы избежать многочасового стояния в очередях, имеет смысл пройтись по магазинам за несколько дней до праздника.
Некоторые хозяйки предпочитают печь куличи на праздник, пользуясь семейными или современными рецептами. Но если загруженность на работе не позволяет, всегда можно приобрести готовый. Главное, не ошибиться с выбором при покупке, и Teleprogramma.pro расскажет, как это сделать.
Кандидат наук, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко поделилась с читателями Teleprogramma.pro советами оценки качества товаров.
Не должен быть тяжелым
«Когда вы покупаете кулич в магазине, постарайтесь делать покупку в проверенном месте — пусть это будет или знакомый вам бренд, или магазин, в котором вы уже покупали продукцию из дрожжевого теста в отделе кулинарии. Если приобретаете промышленно выпеченный кулич, нужно обязательно посмотреть на дату изготовления и срок годности. Если этот срок очень длинный, то, скорее всего, в продукте будет много консервантов и античерствителей. Такой кулич будет приторно сладким, его тесто чаще напоминает кекс, а не классический русский кулич», — говорит эксперт.
Не стоит забывать и о составе. Даже если вы покупаете готовый кулич в проверенном месте, ознакомьтесь с составом, ведь пекарня могла изменить рецептуру.
«Именно он позволит нам выбрать качественный продукт, в котором масло, а не маргарин и гидрогенизированные жиры, миндаль, а не более дешевый арахис, цукаты, в нем есть дрожжи и яйца. Если вам не нравится состав, скорее всего, вам и не понравится сам кулич. Постарайтесь понюхать кулич — вам должен понравиться его запах, он должен пахнуть не только ванилью, но и слегка тестом», — отмечает специалист.
И важная хитрость, которая позволит вам избежать покупки плохо пропеченного изделия.
«Взвесьте в руках: кулич из хорошо выстоявшегося дрожжевого сдобного теста полностью пропеченный не должен быть тяжелым и неподъемным, как кирпич», — подсказала Гончаренко.
Заранее купить, тщательно осмотреть, понюхать
Покупка яиц — менее сложная задача, чем выбор кулича, но и к ней стоит подойти ответственно. Не забывайте, что яйца с белой скорлупой перед Пасхой, скорее всего, будут уже разобраны, поэтому будет не лишним купить их заранее, учитывая, что они прекрасно хранятся в холодильнике.
«Советуем за 10–15 дней купить яйца с близкой датой сортировки: на яйцах, в отличие от большинства продовольственных товаров, указывается не дата изготовления, а дата, когда на птицефабрике они собраны и рассортированы по категориям по массе. Покупку нужно тщательно осмотреть и отделить яйца с трещинами. После этого обязательно положить в холодильник для максимального сохранения качества», — объясняет эксперт.
Способ окрашивания можете выбрать на свой вкус. Кому-то подходит способ с натуральными красителями, кто-то любит поярче, а кому-то не хочется терять время, и он просто покупает термопленку. Все способы хороши, лишь бы вас радовал результат.
«Сейчас используются три основные способа окрашивания. Первый — с помощью натуральных красителей, самый известный из которых луковая шелуха. Могут быть также березовые сухие листья, о них нужно заранее позаботиться, в том числе собрать и высушить; также окрашивание дает кора некоторых растений. В магазинах экологических товаров можно приобрести натуральные средства для окрашивания. Этот метод, как правило, включает предварительную варки красителя или его настаивание в кипятке с последующей довольно длительной варкой в нем яиц.
Второй способ — использование термоусадочных пленок — самый быстрый. На предварительно отваренные надевают пленку и быстро опускают на несколько секунд в кипяток — и вот у вас в руках яркое яйцо с многоцветным рисунком.
Третий способ — с помощью красителей. В том случае можно получить очень широкую палитру цветов, но мы советуем выбирать натуральные пищевые красители. В том случае, даже если через трещину в скорлупе краситель попадет внутрь яйца, его все равно можно будет съесть», — поделился эксперт.
Белые яйца к Пасхе лучше купить заранее. Фото: Global Look Press
Но самое главное — способ хранения и подготовки яиц перед окрашиванием. Специалист рекомендует предварительно достать яйца из холодильника, чтобы они согрелись. Перед варкой они должны быть комнатной температуры, а положить их нужно в холодную воду, а не бросать в кипяток, так можно будет избежать трещин на скорлупе.
И, конечно, лучше всего съесть все вареные яйца по время пасхального застолья. Но если все же они останутся, хранить их нужно недолго и обязательно в холодильнике.
«Яйца являются продуктом, содержащим белок, поэтому при их хранении при комнатной температуре долгое время могут начаться процессы потери свежести. Поэтому окрашенные яйца в понедельник, после пасхального воскресенья, нужно обязательно убрать в холодильник. Яйца, окрашенные в луковой шелухе, могут без холодильника быть 3–4 дня, но и их тоже нужно в дальнейшем охладить. В любом случае если у вас возникли сомнения в свежести яиц — разбейте скорлупу и понюхайте: если вам покажется запах неприятным — не ешьте», — заключила Гончаренко.