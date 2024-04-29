Кулич надо взвесить на руке, а яйца понюхать: эксперт рассказала, как не ошибиться с выбором продуктов на Пасху

Пасха уже не за горами, многие хозяйки начинают готовиться заранее. Чтобы избежать многочасового стояния в очередях, имеет смысл пройтись по магазинам за несколько дней до праздника.

Некоторые хозяйки предпочитают печь куличи на праздник, пользуясь семейными или современными рецептами. Но если загруженность на работе не позволяет, всегда можно приобрести готовый. Главное, не ошибиться с выбором при покупке, и Teleprogramma.pro расскажет, как это сделать.

Кандидат наук, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко поделилась с читателями Teleprogramma.pro советами оценки качества товаров.

Не должен быть тяжелым

«Когда вы покупаете кулич в магазине, постарайтесь делать покупку в проверенном месте — пусть это будет или знакомый вам бренд, или магазин, в котором вы уже покупали продукцию из дрожжевого теста в отделе кулинарии. Если приобретаете промышленно выпеченный кулич, нужно обязательно посмотреть на дату изготовления и срок годности. Если этот срок очень длинный, то, скорее всего, в продукте будет много консервантов и античерствителей. Такой кулич будет приторно сладким, его тесто чаще напоминает кекс, а не классический русский кулич», — говорит эксперт.

Не стоит забывать и о составе. Даже если вы покупаете готовый кулич в проверенном месте, ознакомьтесь с составом, ведь пекарня могла изменить рецептуру.

«Именно он позволит нам выбрать качественный продукт, в котором масло, а не маргарин и гидрогенизированные жиры, миндаль, а не более дешевый арахис, цукаты, в нем есть дрожжи и яйца. Если вам не нравится состав, скорее всего, вам и не понравится сам кулич. Постарайтесь понюхать кулич — вам должен понравиться его запах, он должен пахнуть не только ванилью, но и слегка тестом», — отмечает специалист.

И важная хитрость, которая позволит вам избежать покупки плохо пропеченного изделия.