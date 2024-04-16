Дмитрий Тарасов признался, как удовлетворял прихоти беременной жены: «Зимой очень сильно захотела абрикосы»

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, с какими странными пищевыми пристрастиями своей супруги Анастасии Костенко сталкивался во время ее четырех беременностей.
Как признался Дмитрий Teleprogramma.pro, особых пищевых «отклонений» у жены в это время не было, но он запомнил одну ее прихоть.
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«Я знаю, что у многих разные бывают пристрастия. Кто-то сильно соленые огурцы хочет и так далее. У нас такого не было. Помню, во время первой беременности Анастасия зимой захотела абрикосы. Просто очень сильно. И я пытался найти. Но было сложно найти именно свежие абрикосы в тот период. В итоге я нашел абрикосы. Больше суток мне на это потребовалось», — заявил Дмитрий Тарасов.