Дмитрий Тарасов признался, как удовлетворял прихоти беременной жены: «Зимой очень сильно захотела абрикосы»

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, с какими странными пищевыми пристрастиями своей супруги Анастасии Костенко сталкивался во время ее четырех беременностей.

Как признался Дмитрий Teleprogramma.pro, особых пищевых «отклонений» у жены в это время не было, но он запомнил одну ее прихоть.

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