Елена Проклова рассказала, чем красит яйца на Пасху: «Я беру красную капусту, щавель, луковую шелуху и другие природные красители»

В России, как и во многих других странах, Пасха является одним из самых значимых и ожидаемых праздников. И, конечно же, российская актриса Елена Проклова — не исключение. Она, как и многие ее сограждане, придерживается православных традиций и отмечает этот светлый праздник.

«У нас в семье Пасха — это особый день Мы следуем традициям, которые передавались из поколения в поколение. Обязательно освящаем куличи и красим яйца. Это такие общие, традиционные вещи, которые делают все», — поделилась актриса с сайтом Teleprogramma.pro.

Однако, когда речь заходит о рецептах, Елена признается, что у нее нет никаких специальных секретов. «У меня нет никаких особых рецептов. Я просто покупаю хорошие, качественные продукты или готовлю сама», — сказала Проклова.

Что касается окрашивания яиц, Елена предпочитает использовать натуральные красители. «Я обычно беру красную капусту, щавель, луковую шелуху и другие природные красители. Это очень красиво, и, конечно же, мы все вместе собираемся за столом», — рассказала артистка.

Несмотря на то что Елена не является очень воцерковленным человеком и не соблюдает посты, она отмечает, что пасхальный стол в ее доме всегда накрыт. «Мы обязательно отмечаем Пасху. Это такой светлый и радостный праздник, который объединяет нас всех», — заметила Елена Проклова.

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