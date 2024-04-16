Уфолог не исключил инопланетного вмешательства после провала части поля под землю: «Вырезали огромный кусок и перевернули вверх ногами»

В село Гуково Ростовской области произошел загадочный провал грунта посередине поля. Видео опубликовали в соцсетях местные жители. На кадрах показан очень глубокий и идеально круглый кратер. Как утверждают очевидцы, дна там не видно и даже страшно смотреть вниз. Провал уже нарекли «порталом в Нарнию».

Руководитель научно-исследовательского центра прикладной эниологии «Энио», парапсихолог, уфолог Виктор Рогожкин рассказал Teleprogramma.pro, из-за чего мог внезапно и так глубоко провалиться грунт.

По его словам, это могло произойти как вследствие деятельности человека, так и внеземного вмешательства. Уфолог отметил, что похожих ситуаций было множество. Например, в 2000 году в Ставропольском крае на полях появились пиктограммы, а рядом на поле образовались три дыры диаметром пять метров и глубиной тоже пять метров.

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