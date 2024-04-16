Уфолог не исключил инопланетного вмешательства после провала части поля под землю: «Вырезали огромный кусок и перевернули вверх ногами»

В село Гуково Ростовской области произошел загадочный провал грунта посередине поля. Видео опубликовали в соцсетях местные жители. На кадрах показан очень глубокий и идеально круглый кратер. Как утверждают очевидцы, дна там не видно и даже страшно смотреть вниз. Провал уже нарекли «порталом в Нарнию».
Руководитель научно-исследовательского центра прикладной эниологии «Энио», парапсихолог, уфолог Виктор Рогожкин рассказал Teleprogramma.pro, из-за чего мог внезапно и так глубоко провалиться грунт.
По его словам, это могло произойти как вследствие деятельности человека, так и внеземного вмешательства. Уфолог отметил, что похожих ситуаций было множество. Например, в 2000 году в Ставропольском крае на полях появились пиктограммы, а рядом на поле образовались три дыры диаметром пять метров и глубиной тоже пять метров.
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«Но там явно изъятие грунта было. Такие ситуации часто происходят на Земле. Я уже давно говорю, нельзя по-хамски относиться к природе. Посмотрите, какие наводнения везде происходят. Соответственно, меняется русло подземных рек. А в Гуково были шахты, то есть там и так пустоты. Недалеко от него есть село, там подземные вертолетные заводы были в свое время. То есть искусственных пустот люди сами понаделали. А потом годы прошли, все позабывалось, потеряли документы.
Но есть на земле участки, на севере, где вырезали огромный кусок территории и перевернули его вверх ногами. То есть, полосы наоборот как бы расположены. Так что, естественно, нельзя исключать инопланетное вмешательство», — заявил эксперт.