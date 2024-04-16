Анна Калашникова: «Я всегда находила деньги, и мне везде давали подарки»

Светская львица, певица и актриса Анна Калашникова в детстве была настоящей бизнес-леди. В интервью сайту Teleprogramma.pro она рассказала, что всегда находила способы заработать деньги. Ее история началась с того, что она часто находила деньги, куда бы ни пошла с родителями.

«Я всегда находила деньги. Они даже рассказывали, что куда-нибудь пойдут со мной в магазин, и с маленького возраста я могла найти легко крупную сумму», — призналась звезда.

Кроме того, Анна всегда получала подарки. «Мне всегда везде давали подарки, — говорит она. — Куда бы они со мной не ходили. Такая красивая кукла была подарена, давали то конфетки, то подарочки».

Когда Анна Калашникова и ее брат подросли, они начали собирать бутылки и сдавать их. «Это был очень популярный бизнес. Мы собирали бутылки, сдавали их. У нас это очень хорошо выходило», — вспомнила знаменитость.

Анна также была талантливой художницей. «Я писала картины все детство разными техниками акварели, пастелью, маслом. У меня были выставки, городские и краевые», — рассказала она.

В 16 лет Анна переехала в Москву и сразу же устроилась в стройотряд. «Я работала в стройотряде Московского авиационного института. Мы убирали территорию, листья, снег, что-то делали по институту», — не скрыла артистка.

Анна Калашникова — блистательный пример того, что звезды могут быть такими же трудолюбивыми, как и обычные россияне. Ее история — доказательство того, что с детства необходимо учиться зарабатывать деньги и не бояться трудностей.

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