Бледанс вспомнила о пищевых пристрастиях во время беременности: «Очень хотелось устриц и красного вина»

Актриса Эвелина Бледанс рассказала Teleprogramma.pro, какие пищевые предпочтения у нее были во время вынашивания ребенка. Артистка вспомнила, что лишь небольшие причуды при выборе еды появились в середине беременности.
«Мне очень хотелось устриц и красного сухого вина. Потому что мне доктор разрешил бокальчик красного вина выпивать. Мы находились в Италии, и устрицы и красное сухое вино были моим фетишем. Хотя странно, что белое мне не разрешалось, а красное разрешалось. Поэтому пришлось не соблюдать этикет приема морепродуктов с белым вином, а мяса — с красным», — заявила актриса.
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Она также рассказала, что ее мама во время беременности постоянно ела яблоки одного и того же сорта. По словам Бледанс, теперь она сама их терпеть не может.
«Когда меня мама носила, ела яблоко «симиренко». Она была на Рижском взморье и постоянно могла есть только эти яблоки, от всего другого у нее было отторжение. И я это узнала чуть позже, но не могла никак понять, почему я ненавижу яблоки «симиренко». У меня к ним какое-то отвращение. Да, я, видимо, наелась еще в животе этими яблоками и перестала их есть», — призналась Эвелина Бледанс.