Бледанс вспомнила о пищевых пристрастиях во время беременности: «Очень хотелось устриц и красного вина»

Актриса Эвелина Бледанс рассказала Teleprogramma.pro, какие пищевые предпочтения у нее были во время вынашивания ребенка. Артистка вспомнила, что лишь небольшие причуды при выборе еды появились в середине беременности.

«Мне очень хотелось устриц и красного сухого вина. Потому что мне доктор разрешил бокальчик красного вина выпивать. Мы находились в Италии, и устрицы и красное сухое вино были моим фетишем. Хотя странно, что белое мне не разрешалось, а красное разрешалось. Поэтому пришлось не соблюдать этикет приема морепродуктов с белым вином, а мяса — с красным», — заявила актриса.

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Она также рассказала, что ее мама во время беременности постоянно ела яблоки одного и того же сорта. По словам Бледанс, теперь она сама их терпеть не может.