Айза рассказала о вкусовых причудах во время беременности: «Я аж плакала, ничего такого до этого не ела»

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о пищевых странностях, которые у нее появлялись во время беременности.

По словам Айзы, когда она была беременна старшим сыном Сэмом, то постоянно хотела есть пасту-болоньезе, пиццу и картошку фри.

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«И вот эту еду ест у меня сейчас ребенок. А когда я была беременна вторым сыном, хотела все время есть неизвестные мне продукты, какие-то ракушки, я аж плакала. И вот второй сын ест сырую рыбу и эти все продукты. То есть то, что просили дети внутри меня, они продолжают есть и сейчас. Вот это было очень странно, потому что я стояла и кричала, что хочу высокую кухню. У меня муж спрашивает: "А что это значит, что это такое?" Я говорю: "Не знаю, но хочу высокую кухню". Я никогда до этого ничего такого не ела», — призналась Айза-Лилуна Ай Teleprogramma.pro.

Она отметила, что теперь ей приходится заказывать для сыновей доставку еды из разных ресторанов и готовить им отдельные блюда.