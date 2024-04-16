Айза рассказала о вкусовых причудах во время беременности: «Я аж плакала, ничего такого до этого не ела»

Доставку еды детям она заказывает из разных ресторанов. Фото: соцсети Айзы-Лилуны Ай 

Блогер требовала от мужа блюда высокой кухни.

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о пищевых странностях, которые у нее появлялись во время беременности. 

По словам Айзы, когда она была беременна старшим сыном Сэмом, то постоянно хотела есть пасту-болоньезе, пиццу и картошку фри. 

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«И вот эту еду ест у меня сейчас ребенок. А когда я была беременна вторым сыном, хотела все время есть неизвестные мне продукты, какие-то ракушки, я аж плакала. И вот второй сын ест сырую рыбу и эти все продукты. То есть то, что просили дети внутри меня, они продолжают есть и сейчас. 

Вот это было очень странно, потому что я стояла и кричала, что хочу высокую кухню. У меня муж спрашивает: "А что это значит, что это такое?" Я говорю: "Не знаю, но хочу высокую кухню". Я никогда до этого ничего такого не ела», — призналась Айза-Лилуна Ай Teleprogramma.pro.

Она отметила, что теперь ей приходится заказывать для сыновей доставку еды из разных ресторанов и готовить им отдельные блюда.

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