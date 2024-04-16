Ясновидящая Хуснетдинова про одиночество Пугачевой в Израиле: «Пренебрежение к людям прилетело обратно»

Алла Пугачева на свой юбилей 15 апреля пригласила в Израиль дорогих гостей, однако из-за политических событий в стране все авиарейсы были отменены. В итоге певица встретила юбилей одна со своими малолетними детьми Гарри и Лизой. Даже мужа не было рядом с артисткой, поскольку он гастролировал.

Такому положению дел не позавидовать, даже врагам сложно злорадствовать в данной ситуации. Вместе с тем ясновидящая Айгуль Хуснетдинова считает, что Алле Пугачевой все воздалось свыше по заслугам. Знаменитость «зазвездилась» и совсем забыла, кто ее возвел на божничку, благодаря кому она может себе позволить многое.

«Пугачева — человек большого таланта, сильной энергетики, но в последние годы она на самом деле больше выезжала на своей репутации, репутация работала на нее, чем она работала на славу.

Ее одиночество — это результат ее поведения. Она сама себя назвала Примадонной и с тех пор считает, что ей все можно.

Какое-то время ей это сходило с рук, но нельзя долго накапливать негатив вокруг себя. Когда она блокировала каких-то звезд, чтобы они не выступали на концертах, когда достаточно было одного ее слова, чтобы каких-то молодых артистов перестали вообще приглашать на шоу и концерты.

Это накопилось в отношении нее. И хотя люди все еще прославляют ее, многие затаили какую-то обиду на нее. И было из-за чего. Это причинно-следственная связь. И учитывая, что она была таким оплотом культуры, такая прямо вот наша, такая патриотичная, символом российской эстрады, нынешнее ее поведение расценивается людьми как предательство.

Когда народ возводит человека на пьедестал, он обязан народу, он должен поддерживать связь с народом. А наши звезды нередко объявляют себя Примадоннами и Царицами вроде Аллы Пугачевой и Анна Асти.

Ты не имеешь права зазвездиться, потому что потом этот же народ вот с такой же силой энергии тебя свергнет с этого пьедестала — путем хейта, путем общего какого-то негатива.

Получается, что Пугачева взяла эти почести россиян, взяла людскую благодарность и уехала. Она просто обнаглела и восприняла это все как должное, начала презрительно относиться к своему зрителю, вот это ей и прилетает обратно», — рассказала Хуснетдинова.

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