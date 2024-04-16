Айза призналась, что ей сделали операцию: «Выписалась раньше, потому что заболел сын»

Блогер Айза-Лилуна Ай, проживающая постоянно на Бали, прилетела в Москву. Айза воспитывает двух сыновей и занимается бизнесом. Старшему сыну Сэму от рэпера Гуфа исполнилось 13 лет, а младшему, Элвису, от брака с серфером Дмитрием Анохиным — семь.

Бывшая жена Гуфа рассказала, что перенесла операцию на молочных железах. По словам Айзы, в 2011 году хирурги в «ней что-то забыли», но сейчас врачи в российской столице все исправили.

Блогер заявила Teleprogramma.pro, что чувствует себя хорошо, однако ей пришлось выписаться из лечебного учреждения раньше, чем она планировала.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Да, слава Богу, все прошло идеально, все хорошо. Я выписалась немножечко пораньше, потому что у меня сын заболел. У него кашель и насморк. Все как обычно. Мы все время болеем простудами, и постоянно. Но пока еще здесь, в Москве. Планирую больше времени проводить со своей семьей. Это то, для чего я прилетела, хотя в разгар учебного года, конечно», — сообщила Айза-Лилуна Ай.

Кроме того, как рассказала бизнесвумен, она намерена набрать новых сотрудников в свой московский салон красоты.