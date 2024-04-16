Психолог Зберовский: «Если Пугачева попросит прощения у россиян, ее простят»

Алла Пугачева может вернуться на родину, если извинится перед россиянами, считает психолог Андрей Зберовский.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт отметил, что в российском обществе существует запрос на принятие обратно тех, кто совершил ошибку и открестился от страны. По его мнению, если Пугачева признает свои ошибки и извинится, это будет воспринято благожелательно и восстановит ее связь с обществом.

Зберовский подчеркнул, что извинения — это не проявление слабости, а проявление силы и способности корректировать свое поведение. Он также добавил, что в России извинения всегда принимаются.

«Если Пугачева попросит прощения у россиян, ее простят. Наш народ мягкий, доброжелательный, умеющий прощать. Огромное количество людей за нашу историю признавали свои ошибки и опять находили себе место в строю народа. Поэтому я уверен, что в нашей стране никто не будет проклинать вернувшихся.

Сейчас уже энное количество разных артистов, актеров, узнаваемых, известных людей вернулись в страну по-тихому. Кто-то начал уже концерты давать, где-то выступать, кого-то опять на телевидение вернули.

Но общество за этими людьми наблюдает, общество понимает, что эти люди сначала некрасиво поступили, критикуя свою страну и свой народ, а потом они также некрасиво поступили, когда, тихо вернувшись, сделали вид, что ничего не было. То есть в итоге эти люди совершили двойную ошибку. Им припомнят еще и про отъезд, и про нечаянное возвращение.

А когда человек прямо говорит, что совершил ошибку, извиняется, то он быстрее возвращается на свой олимп, в свою зону узнаваемости, репутация у него на самом деле будет чище и лучше», — сказал эксперт.

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