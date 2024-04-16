Их больше не носят: три вещи, которые безнадежно устарели, но есть в гардеробе у каждой

У каждой модницы остались вещи, которые когда-то были популярны, но теперь безнадежно устарели. Стилист Виктория Шабанова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro , какая одежда и обувь перестали быть актуальными и могут испортить даже самый элегантный образ.

Во-первых, по словам эксперта, это блузы с округлой, V-образной горловиной, имеющие воротник, напоминающий подобие стойки, еще иногда его называют воротник «мандарин». Производители любят шить такие блузы однотонными либо с цветочным принтом и рукавом три четверти. Такие блузы беспощадно добавляют лишние 10–15 лет, и их невозможно актуально застилизовать.

Вторая вещь — трикотажные платья в обтяжку, длиной до колена с декором из страз, либо каким-то инфантильным рисунком на груди. Даже в качестве домашней одежды их лучше не использовать и удалить из своего гардероба. Такая вещь так же не имеет шансов на стилизацию, даже если все остальные вещи и аксессуары образа будут суперактуальны.