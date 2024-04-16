Их больше не носят: три вещи, которые безнадежно устарели, но есть в гардеробе у каждой

У каждой модницы остались вещи, которые когда-то были популярны, но теперь безнадежно устарели. Стилист Виктория Шабанова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro , какая одежда и обувь перестали быть актуальными и могут испортить даже самый элегантный образ.
Во-первых, по словам эксперта, это блузы с округлой, V-образной горловиной, имеющие воротник, напоминающий подобие стойки, еще иногда его называют воротник «мандарин». Производители любят шить такие блузы однотонными либо с цветочным принтом и рукавом три четверти. Такие блузы беспощадно добавляют лишние 10–15 лет, и их невозможно актуально застилизовать.
Вторая вещь — трикотажные платья в обтяжку, длиной до колена с декором из страз, либо каким-то инфантильным рисунком на груди. Даже в качестве домашней одежды их лучше не использовать и удалить из своего гардероба. Такая вещь так же не имеет шансов на стилизацию, даже если все остальные вещи и аксессуары образа будут суперактуальны.
Вместо балеток лучше выбрать обувь на объемной подошве. Фото: freepik.com
«Третье — это балетки или кроссовки на танкетке. Пример того, как один элемент (обувь) может перечеркнуть все старания. Если весь ваш комплект актуален, то подобная обувь автоматически все испортит. Если хотите добавить себе роста, а каблуки не для вас, то лучше выбрать обувь на объемной подошве или небольшом остромодном каблуке kitten-heel», — советует Шабанова.