Андрей Смирнов о шоу «Выживалити», сложных испытаниях и взаимоотношениях с участниками: «Я сломал голеностоп, но не обращал внимания на боль»

19 апреля на телеканале «Пятница!» покажут финальный эпизод «Выживалити» — соревновательного реалити, в котором звезды популярных российских реалити-шоу проходят не только жесткие физические испытания, но и сложнейшие психологические ловушки. Teleprogramma.pro поговорила с одним из финалистов — шеф-поваром, участником кулинарного проекта «Адская кухня» Андреем Смирновым.

«Испытание — это просто ужас»

— Почему решили принять участие в шоу «Выживалити»? — Меня пригласили на кастинг, и я пришел, не раздумывая ни секунды. Кстати, пришел на костылях.

— Вы признались, что самым сложным было испытание, где вас топили. Вам было сложно, поскольку вы говорите о себе, что вы плохой пловец, вы сломали ногу. А как вы потом участвовали в шоу при такой травме? — Да, испытание с потоплением — это просто ужас. На суше был брифинг и тренировка, нам трижды надо было вылезти из уазика. При первой же попытке я застрял ногой между туннелем и печкой, не мог освободиться секунд 15 и поэтому погружался в панике. Это было самым сложным и страшным испытанием для меня на проекте. А еще я сломал голеностоп на левой ноге, но не обращал внимания на боль и изо всех сил стремился закончить испытание, чтобы не быть последним.

— Как вы справились с испытанием на движущемся поезде?— Там тоже тяжело. Спасибо Насте Крайновой, она занимается вейксерфингом и умеет балансировать. Если бы не она, то я бы вообще не прошел это испытание: нога к финишу разболелась и опухла. Страха у меня не было, но я боялся прийти последним и попасть в номинацию.