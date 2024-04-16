Андрей Смирнов о шоу «Выживалити», сложных испытаниях и взаимоотношениях с участниками: «Я сломал голеностоп, но не обращал внимания на боль»

19 апреля на телеканале «Пятница!» покажут финальный эпизод «Выживалити» — соревновательного реалити, в котором звезды популярных российских реалити-шоу проходят не только жесткие физические испытания, но и сложнейшие психологические ловушки. Teleprogramma.pro поговорила с одним из финалистов — шеф-поваром, участником кулинарного проекта «Адская кухня» Андреем Смирновым.
«Испытание — это просто ужас»
— Почему решили принять участие в шоу «Выживалити»? — Меня пригласили на кастинг, и я пришел, не раздумывая ни секунды. Кстати, пришел на костылях.
— Вы признались, что самым сложным было испытание, где вас топили. Вам было сложно, поскольку вы говорите о себе, что вы плохой пловец, вы сломали ногу. А как вы потом участвовали в шоу при такой травме? — Да, испытание с потоплением — это просто ужас. На суше был брифинг и тренировка, нам трижды надо было вылезти из уазика. При первой же попытке я застрял ногой между туннелем и печкой, не мог освободиться секунд 15 и поэтому погружался в панике. Это было самым сложным и страшным испытанием для меня на проекте. А еще я сломал голеностоп на левой ноге, но не обращал внимания на боль и изо всех сил стремился закончить испытание, чтобы не быть последним.
— Как вы справились с испытанием на движущемся поезде?— Там тоже тяжело. Спасибо Насте Крайновой, она занимается вейксерфингом и умеет балансировать. Если бы не она, то я бы вообще не прошел это испытание: нога к финишу разболелась и опухла. Страха у меня не было, но я боялся прийти последним и попасть в номинацию.
Все испытания на проекте были не простыми. Фото: телеканал «Пятница!»
Взаимоотношения с участниками
— Насколько тяжело было справиться с заданием, когда все в команде говорили о вас гадости?
— Липовой назвал меня тупым, но это совершенно меня не задело. У меня широкий кругозор, я много читаю и разбираюсь в истории. А вот, судя по его бесконечным вопросам после брифинга и тому, что его проблемы решала Горохова, сам Александр не обладает острым умом.
— В проекте участвовал Дмитрий Красилов, правда, он сразу выбыл. Вы успели с ним познакомиться или, может, знали его раньше? Какое впечатление он на вас производил?
— С Димой я познакомился только на проекте, но это был веселый и харизматичный парень. Помню, перед прыжками с вертолета, мы с ним оказались в последней паре. Он тогда очень испугался, побледнел, и мне пришлось его подбадривать, но все в итоге прошло отлично.— С кем на проекте вы подружились, а с кем — наоборот? — Я подружился с Антоном Пануфником и Свами Даши. Мы с ними общаемся и видимся до сих пор.
На проекте Смирнов встретил настоящих друзей. Фото: телеканал «Пятница!»
Новые грани
— Что вы поняли о себе благодаря участию в этом шоу? Может то, что вы сильнее, чем вы о себе думаете?
— Я очень доволен собой на проекте. Оказалось, что не только сила и выносливость помогают дойти до финала. Порядочность, изворотливый ум и любовь к своему призванию также сделали свое дело. В самом начале проекта я понял, что многие мои соперники физически более развиты, чем я, однако в процессе это стало моим преимуществом. Изначально их коалиция выгоняла сильных соперников. А во мне они такого игрока тогда не разглядели, хотя я сильнее и мудрее, чем может показаться на первый взгляд.
Морячок
— Благодаря Константину Ивлеву вы получили прозвище Морячок, вы принимали участие в шоу «Адская кухня». А сейчас общаетесь с Константином?
— С шефом я иногда вижусь. Ивлев — крутой мужик, всегда рад с ним общаться. Что касается образа, то все шефы действительно орут, когда на кухне что-то идет не по плану. Именно поэтому у любого шефа обычно своя команда.