Психолог Анна Вакалюк об «одиноком» юбилее Пугачевой: «Может быть составляющей депрессии»

Алла Пугачева, одна из самых известных певиц в России, отметила свой 75-летний юбилей в израильском городе Кесария в окружении своих маленьких детей Лизы и Гарри. Ее муж Максим Галкин* не смог быть рядом в этот день из-за своего гастрольного графика, сообщает KP.RU.

Из-за действий Ирана относительно Израиля небо над Землей обетованной оказалось закрытым, на праздник Примадонны никто не приехал. Это стало поводом для обсуждения в СМИ и вызвало сочувствие у некоторых поклонников певицы.

Психолог Анна Вакалюк в общении с журналистом Teleprogramma.pro отметила, что люди из-за подобных переживаний, которые произошли у Аллы Пугачевой, способны впасть в уныние и даже депрессию. Она подчеркнула, что депрессия может возникнуть в любом возрасте. И дети, и пожилые люди не исключение.

«Депрессия характеризуется потерей удовольствия, ощущением безнадежности, бессмысленности и негативным восприятием себя и мира. Одиночество также может быть составляющей депрессии, особенно в старческом или зрелом возрасте, когда вокруг человека уходят близкие люди и он остается один. Важно, как человек переживает кризисную ситуацию и может ли он найти в новом состоянии новые смыслы и ценности, перестроиться. В зависимости от того, как человек проходит последнюю кризисную стадию, возникает или нет депрессия», — объяснила эксперт.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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