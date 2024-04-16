Косметолог Байрамукова объяснила, как правильно подобрать солнцезащитный крем

Выбор крема с защитой от ультрафиолетовых лучей (УФ-фильтром) — важный аспект ухода за кожей. Такое средство помогает предотвратить ряд проблем, связанных с воздействием солнечных лучей, включая преждевременное старение и риск развития меланомы. Врач дерматолог-косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, как правильно выбрать солнцезащитный крем для кожи.

По ее словам, следует учитывать несколько ключевых факторов. Показатель SPF (Sun Protection Factor) указывает на уровень защиты от UVB-лучей, которые вызывают солнечные ожоги. Рекомендуемый показатель SPF зависит от типа кожи, региона проживания и времени, проводимого на солнце. Для ежедневного использования в городских условиях обычно достаточно средства с SPF 15–30. Однако если вы планируете проводить на солнце много времени, особенно в регионах с интенсивным солнечным излучением, следует выбирать продукты с SPF 50 или выше.

Кроме того, важно, чтобы крем защищал как от UVB-лучей, так и от UVA-лучей, которые проникают глубже в кожу и могут вызвать старение кожи и повреждение ДНК. Ищите продукты, которые обозначены как «широкий спектр защиты» (broad-spectrum).

Для чувствительной кожи подойдут средства без отдушек и консервантов, а также кремы на минеральной основе с оксидом цинка или диоксидом титана. Если у вас жирная кожа, выбирайте легкие или гелевые текстуры, которые не будут способствовать появлению акне.

В регионах с высоким уровнем УФ-излучения (например, в тропических странах) или при активном отдыхе (пляж, горы, водные виды спорта) требуется крем с более высоким SPF. Также важно, чтобы продукт был водостойким, чтобы обеспечить защиту во время купания или потения. Для детей рекомендуются специальные солнцезащитные кремы с высоким SPF, которые мягко действуют на кожу, не вызывая раздражения.

Как отмечает Байрамукова, даже зимой и в пасмурные дни UVA-лучи могут повреждать кожу, поэтому использование солнцезащитного крема должно быть регулярным. Важно помнить, что крем следует наносить за 15–30 минут до выхода на солнце и обновлять каждые два часа, а также после купания или интенсивного потения.

Выбирая солнцезащитное средство, всегда обращайте внимание на состав и срок годности продукта. И не забывайте о других методах защиты, таких как ношение головного убора, солнцезащитных очков и одежды с длинными рукавами.