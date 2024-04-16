Агроном Елизавета Тихонова о весенней подкормке почвы в саду: «Азот за зиму вымывается и уходит вниз, его никогда не хватает»

Весенняя подкормка сада и огорода — важный этап ухода за растениями. По мнению агронома Елизаветы Тихоновой, эффективность такой подкормки зависит от правильного выбора удобрений и времени их внесения. В беседе с изданием Teleprogramma.pro эксперт поделилась своими секретами весенней подкормки.

Агроном подчеркнула, что азот — ключевой элемент для роста растений, особенно весной.

«Азот за зиму вымывается вместе со снегом, тает и уходит вниз, и азота никогда не хватает», — отметила агроном.

Поэтому она рекомендует использовать гранулированные удобрения, которые постепенно растворяются и питают растения.

Елизавета Тихонова подчеркнула, что азот крайне важен весной для кустарников и луковичных растений, таких как чеснок и лук.

«Им никогда весной не хватает азота», — сказала она.

Агроном Елизавета Тихонова подчеркнула важность правильного выбора времени для подкормки, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами для здорового роста.

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