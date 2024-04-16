Помятость и небрежность: стилист сравнила Меган Маркл со студенткой из российской глубинки

Американскую актрису и фотомодель Меган Маркл, супругу принца Гарри, часто обвиняют в отсутствии вкуса. Стилист Словена Соколова по просьбе Teleprogramma.pro проанализировала наряды герцогини Сассекской, в которых она появлялась на публике в последнее время, и вынесла свой «модный вердикт».
Эксперт отметила, что наряду с хорошими образами жена наследника британского престола действительно часто выбирает откровенно не лучшие аутфиты. Поскольку к супруге Гарри приковано пристальное внимание, любой ее промах сродни провалу. Чаще всего Меган отличают кэжуальные образы, лишенные какой-либо элегантности.
Фото: Global Look Press
«Образ в жакете с шортами, с оголенными ногами и лодочками настолько простой и собранный на скорую руку, второпях, что совершенно не украшает Меган. Вообще любовь к короткому, в частности к коротким шортам, она транслирует регулярно. Эти образы всегда лишены шарма или шика. А ведь даже простой образ в стиле «на каждый день» может быть интересным и благородным. Та самая тихая роскошь, кому как не супруге Гарри использовать этот прием», — считает Соколова.
Фото: Global Look Press
«Образ в комбинезоне с жакетом и в шлепках также говорит нам о его каждодневности. Мягкий комбинезон с текстильным поясом и застежкой на пуговицах совершенно не коррелирует с жакетом, надетым сверху. Это больше прибрежный вариант. Шлепки на ногах и вовсе говорят, что Меган в таком расслабленном состоянии, что возникает вопрос, почему в рубашке и кедах супруг. Вообще тканевые пояса — как будто тоже любовь супруги Гарри, а ведь они всегда делают образ посредственным. Своим клиентам я рекомендую заменять текстильные пояса на кожаные ремни. Попробуйте, удивитесь, как по-новому будет выглядеть вещь. Меган также хочется подсказать этот лайфхак. Кожаный синий или черный пояс сделал бы образ более собранным», — заявила стилист.
Фото: Global Look Press
«Кстати, именно небрежность присутствует в стиле Меган. Но небрежность не как расслабленность, а именно небрежная посадка вещей, расстегнутые горловины, сильно небрежно закатанные рукава, как на синем платье, шлепки, помятые вещи — да, они из натуральных тканей, но выглядит это все не очень», — пояснила Соколова.
Фото: Global Look Press
«Помятость мы наблюдаем и в образе с тренчем. И весь образ вроде бы ничего, Меган даже в туфлях на каблуке, но он совершенно простой. Это не плохо, но и не привлекательно. Честно, можно одеться просто, но гораздо интересней, и Меган Маркл это однозначно под силу», — уверена эксперт.
Фото: Global Look Press
«Теплые образы прибыли из прошлого и также небрежны, не актуальны. Нормально, когда так выглядит студентка из Норильска, но странно, когда так предпочитает выглядеть модель, актриса и супруга Гарри. Стоит отметить, что в темном пуховике Меган выглядит чуть лучше, но одежду в белых оттенках мы видим на ней значительно чаще. При этом Меган явно не пытается играть с цветом, это делает ее комплекты скучными, плоскими», — резюмировала Словена Соколова.