Помятость и небрежность: стилист сравнила Меган Маркл со студенткой из российской глубинки

Американскую актрису и фотомодель Меган Маркл, супругу принца Гарри, часто обвиняют в отсутствии вкуса. Стилист Словена Соколова по просьбе Teleprogramma.pro проанализировала наряды герцогини Сассекской, в которых она появлялась на публике в последнее время, и вынесла свой «модный вердикт».

Эксперт отметила, что наряду с хорошими образами жена наследника британского престола действительно часто выбирает откровенно не лучшие аутфиты. Поскольку к супруге Гарри приковано пристальное внимание, любой ее промах сродни провалу. Чаще всего Меган отличают кэжуальные образы, лишенные какой-либо элегантности.