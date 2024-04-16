Трагедий будет меньше: кинологи оценили новые правила перевозки животных в самолете

«Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» ввели постоянную услугу перевозки домашних животных после ее трехмесячного тестирования. Теперь на пассажирском сидении в салоне самолета можно перевозить животных и птиц, которые вместе с переноской весят не более 15 килограммов.

Раньше для перевозки в салоне животные вместе с боксом должны были весить меньше восьми килограммов. Сервис доступен в любом классе обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. Заплатить за место для животного нужно будет как за взрослого пассажира. Питомцу обязаны предоставить место у окошка.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что эти изменения предотвратят трагические случаи гибели собак и кошек при перевозке в багажном отсеке и позволят владельцам чаще летать со своими любимцами.

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