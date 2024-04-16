Трагедий будет меньше: кинологи оценили новые правила перевозки животных в самолете

«Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» ввели постоянную услугу перевозки домашних животных после ее трехмесячного тестирования. Теперь на пассажирском сидении в салоне самолета можно перевозить животных и птиц, которые вместе с переноской весят не более 15 килограммов.
Раньше для перевозки в салоне животные вместе с боксом должны были весить меньше восьми килограммов. Сервис доступен в любом классе обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. Заплатить за место для животного нужно будет как за взрослого пассажира. Питомцу обязаны предоставить место у окошка.
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что эти изменения предотвратят трагические случаи гибели собак и кошек при перевозке в багажном отсеке и позволят владельцам чаще летать со своими любимцами.
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«Это прекрасное нововведение, которое позволит путешествовать. Ну и многие люди переезжают, уезжают. Кто-то меняет место жительства. Есть собаки-поводыри и собаки, которые тяжело переживают разлуку с хозяином. Конечно, это очень большой плюс для россиян и правильные изменения, которые коснутся всех владельцев животных. Союз кинологических организаций России также принимал участие в разработке правил перевозки. Потому что есть животные, те же кошки, например, которые весят достаточно много. У нас в некоторые регионы невозможно добраться по-другому, кроме как на самолете. В общем-то, провели большую работу. РЖД тоже меняет правила. Сейчас делаются даже отдельные зоны для животных», — отметил Уражевский.