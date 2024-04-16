Виктория Боня не намерена менять Монако на Дубай: «Невозможно находиться»

Экс-участница «Дома-2», блогер Виктория Боня, сейчас живет в Москве вместе с дочерью Анджелиной. Она призналась, почему не рассматривает как постоянное место для проживания Дубай, а пытается продлить вид на жительство в Монако.

По словам Виктории, ей не подходит климат Объединенных Арабских Эмиратов, впрочем, как и российский. В Дубае слишком жарко, а в Москве короткие световые дни.

«В Дубае полгода нормальная погода, а полгода жарко. Невозможно находиться, и нет воздуха свежего. Даже в Москве, при всей нашей экологии, дышится проще, потому что всегда либо дождик, либо снег. Воздух более настоящий, живой», — заявила блогер.

Она отметила, что в ОАЭ хорошо приезжать на несколько месяцев в году, но не жить постоянно.

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