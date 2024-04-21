Виктория Боня хочет отвезти дочь в Забайкалье: «Там настоящая жизнь, не монакская»

Бывшая участница «Дома-2», блогер Виктория Боня, у которой закончился вид на жительство в Монако, рассказала Teleprogramma.pro о своих дальнейших планах.

Недавно к Виктории в Москву приехала ее дочь Анджелина. Блогер заявила, что хочет свозить дочку на свою родину, в Забайкальский край. Что касается Монако, то, как объяснила Виктория Боня, она уже собрала все необходимые документы.

«Я уже пять месяцев не могу получить визу. Потому что это не обычная туристическая, а долгосрочная шенгенская виза категории D, которая позволяет продлить вид на жительство. Ко мне прилетела дочка, и мы с ней пока проживаем нашу московскую жизнь, получаем удовольствие. В Москве сейчас длинные светлые дни, и здесь, конечно, классно. Думаю, я свожу дочь к себе на родину, в Забайкалье, пусть посмотрит не на монакскую, искусственную жизнь, а на настоящую», — заявила Виктория.

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Блогер пояснила, что Анджелина с февраля учится онлайн и у нее есть возможность, не прерывая обучение, находиться в России.