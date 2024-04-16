Виктория Боня раскрыла, как выбила себе высокую зарплату в «Доме-2»: «Сказала, что ухожу из шоу»

Одна из самых ярких участниц «Дома-2» — блогер Виктория Боня — рассказала Teleprogramma.pro, как смогла увеличить свою зарплату на проекте. Она подтвердила слова других экс-звезд шоу о том, что новые участники первые три месяца вообще не получали никаких выплат.

«Если ты продержался три месяца, то зарплата была тысяча долларов в месяц. Через три месяца на карточку падали сразу три тысячи, но в рублях. И где-то через полгода я сказала, что ухожу из шоу, потому что это вообще копейки, они ничего не меняют в моей жизни. И мне говорят: «Ой, что вы, мы первым участникам первого состава платим еще сверху пять тысяч долларов». То есть итоговая зарплата шесть тысяч долларов в месяц. Надо было, конечно, мне это раньше сделать», — вспомнила Виктория.