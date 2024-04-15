Мораторий на 70 лет: участникам «Дома-2» запретили разглашать их зарплату, призналась Ольга Солнце

Ольга Солнце (Николаева) — одна из первых и самых запоминающихся участниц «Дома-2». Она пробыла на проекте в общей сложности более четырех лет. В беседе с Teleprogramma.pro Ольга вспомнила, какие зарплаты получали участники шоу.
«Сначала вообще не было зарплаты, и уже потом ввели небольшую. В то время, когда мы уже осознавали свой звездный статус, когда у нас появились фанаты, была такая очень средняя зарплата. Меньше тысячи долларов. А доллар тогда был ниже 30 рублей. Ну, то есть это какая-то среднестатистическая зарплата региона. А потом уже, когда проект был несколько лет и когда некоторые участники, в том числе я, получили статус звездных, появилась приличная зарплата, которая приближалась к телевизионным гонорарам. Но была не у всех, конечно, только у топовых участников», — рассказала экс-героиня телестройки.
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Она отметила, что не может назвать точную сумму, поскольку это запрещено контрактом.
«У нас у всех контракты на неразглашение, они на 70 лет. Суть в том, что это была такая средняя московская зарплата в тот момент. То есть для людей из регионов это было потрясающе, конечно. Таким образом пытались просто удержать топовых участников. Все участники уже поняли, что они во внешнем мире достаточно востребованы и могут заработать. Нужно было как-то удерживать, и придумали зарплату. И это было логично, потому что это работа. Ты тратишь свою жизнь на производство телевизионного продукта. Как актер, как герой, или как участник, или как оператор, редактор. То есть все занимаются своей работой. Просто кто-то герой этого шоу, а кто-то за кадром. Они же получают зарплату, логично, что люди в кадре должны ее тоже получать», — заявила Ольга Солнце.