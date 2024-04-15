Мораторий на 70 лет: участникам «Дома-2» запретили разглашать их зарплату, призналась Ольга Солнце

Ольга Солнце (Николаева) — одна из первых и самых запоминающихся участниц «Дома-2». Она пробыла на проекте в общей сложности более четырех лет. В беседе с Teleprogramma.pro Ольга вспомнила, какие зарплаты получали участники шоу.

«Сначала вообще не было зарплаты, и уже потом ввели небольшую. В то время, когда мы уже осознавали свой звездный статус, когда у нас появились фанаты, была такая очень средняя зарплата. Меньше тысячи долларов. А доллар тогда был ниже 30 рублей. Ну, то есть это какая-то среднестатистическая зарплата региона. А потом уже, когда проект был несколько лет и когда некоторые участники, в том числе я, получили статус звездных, появилась приличная зарплата, которая приближалась к телевизионным гонорарам. Но была не у всех, конечно, только у топовых участников», — рассказала экс-героиня телестройки.

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Она отметила, что не может назвать точную сумму, поскольку это запрещено контрактом.