Анна Семенович рассекретила Кота в шоу «Маска»

Один из самых милых персонажей шоу «Маска» на телеканале НТВ — это упитанный рыжий Кот. Когда смотришь на него, сразу вспоминается герой мультика про попугая Кешу, который говорил: «Таити, Таити, не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят». Кстати, также Кот признался, что следит за питанием, но относится с подозрением к диете.

Иногда Котофей может вести себя весьма импульсивно. Например, пожаловаться на то, что хочет есть или пить.

Также однажды рыжий герой рассказал, что для победы на проекте не намерен пользоваться родственными связями. Мол, в нем достаточно упорства и таланта, чтобы дойти до финиша самому.

Жюри выдвигало разные версии, которые касались героя, скрывающегося под этим образом. Так, звучали имена и мужчин, и женщин, поскольку кот умеет мимикрировать под любой пол. Речь шла о Сергее Жукове, Стасе Пьехе, Лизе Арзамасовой, Юлии Савичевой и даже о Сергее Бурунове.

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