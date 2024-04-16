Анна Семенович рассекретила Кота в шоу «Маска»

Один из самых милых персонажей шоу «Маска» на телеканале НТВ — это упитанный рыжий Кот. Когда смотришь на него, сразу вспоминается герой мультика про попугая Кешу, который говорил: «Таити, Таити, не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят». Кстати, также Кот признался, что следит за питанием, но относится с подозрением к диете.
Иногда Котофей может вести себя весьма импульсивно. Например, пожаловаться на то, что хочет есть или пить.
Также однажды рыжий герой рассказал, что для победы на проекте не намерен пользоваться родственными связями. Мол, в нем достаточно упорства и таланта, чтобы дойти до финиша самому.
Жюри выдвигало разные версии, которые касались героя, скрывающегося под этим образом. Так, звучали имена и мужчин, и женщин, поскольку кот умеет мимикрировать под любой пол. Речь шла о Сергее Жукове, Стасе Пьехе, Лизе Арзамасовой, Юлии Савичевой и даже о Сергее Бурунове.
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Анна Семенович. Фото: Валентина Григорьева
Анна Семенович: «Я не отказываюсь от версии, что это Настя Стоцкая или Оля Кузьмина»
Певица Анна Семенович признается, что Кот — ее любимый персонаж. По мнению артистки, он одновременно смешной, трогательный и очень обаятельный. Однако Анна уверена, что за образом упитанного хулигана скрывается девушка с хорошим сценическим опытом.
«Профессионализм и удивительная работа с голосом выше всяких похвал. Возможно, члены жюри на верном пути и там Алиса Мон — артистка, которая обладает всеми этими качествами, — отметила Анна.
— Но для себя я не отказываюсь от версии, что это Настя Стоцкая и Оля Кузьмина. Но тут я понимаю, что со мной играет шутку визуальное восприятие образа, пластика и артистичность».
Также певица призналась, что ей нравится версия, которая высказывается на различных интернет-форумах, что под маской Кота скрывается… Анна Семенович.
Анна Серж: «Я знаю, что Настасья Самбурская хорошо владеет голосом»
Певица Анна Серж говорит, что сначала услышала в Коте парня, но потом пластика и повадки выдали в этом персонаже девушку или женщину, которая умеет менять свой вокал. Во время исполнения Котом песни Анжелики Варум «Февраль» она даже на мгновение услышала за маской саму певицу, но потом все же подумала, что это такая «обманка».
И вернулась к очень необычной версии… Так, Анна считает, что под маской скрывается актриса Настасья Самбурская.
Анна Серж. Фото: личный архив певицы
«Я знаю, что она очень хорошо владеет голосом. Не до конца знакома с ее истинным диапазоном, не знаю, насколько она способна брать такие верхние ноты, которые берет Кот, — объясняет Анна Серж. — Но в нижнем регистре отчетливо узнаю ее тембр. И если это действительно она, и я попала в точку, то Настасья не только классная актриса, но и очень крутая вокалистка».
Версия, конечно, состоятельная, однако есть одно но. Недавно в ходе передачи выяснилось, что Настасья скрывалась под маской Мотылька. Но кто знает… Возможно, Настасья Самбурская сыграла сразу две роли в одном проекте.