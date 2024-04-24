Анна Калашникова о Пасхе: «Куличи мне пекут в определенных ресторанах»

Актриса и певица Анна Калашникова известна своей любовью к праздникам, особенно к Пасхе. Этот праздник является одним из самых важных и любимых в ее семье.

«Да, мы очень любим праздники, и Пасха — один из наших семейных любимых праздников», — поведала Анна Teleprogramma.pro.

Торжество по поводу этого праздника является обязательным для всей семьи. Если обстоятельства позволяют, они красят яйца самостоятельно или покупают готовые. Анна сама выбирает самые красивые яйца, посещая различные магазины.

«Мы делаем сами дизайн. Куличи покупаю, или мне пекут на заказ в определенных ресторанах, красивые такие корзины специально для нас делают», — поделилась Анна.

Обязательной частью празднования для семьи Анны Калашниковой является посещение храма.

«Стараемся осветить, конечно же, куличи и яйца, посетить храм хотя бы ненадолго, побывать на службе», — рассказала певица

Утром в день Пасхи семья собирается за круглым столом, где проходят традиционные ритуалы: «Христос воскрес — воистину воскрес!» и совместное поедание яиц и куличей.

«Если погода хорошая, то можно еще и прогуляться в этот день красиво всей семьей», — добавила Анна.

Таким образом, Пасха для Анны Калашниковой — это не просто праздник, но и возможность сохранить и передать своему сыну православные и семейные традиции.

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