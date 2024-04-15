После заявлений Лель об инопланетянах уфолог Петухов подтвердил, что контакт возможен

Певица Катя Лель утверждает, что имела контакты с представителями 200 видов различных цивилизаций. Общение с инопланетянами для нее началось с 16 лет.

В связи с этим Teleprogramma.pro обратилась к уфологу Александру Петухову, чтобы узнать его мнение о возможности общения с инопланетянами.

Эксперт заявил, что не исключает возможности общения инопланетян с человечеством. А на наш вопрос, возможен ли контакт с внеземной цивилизацией, он ответил однозначно:

«Конечно, возможен!»

При этом уфолог признал, что лично у него такого опыта не было, да и подтвержденных контактов он не знает.

«Таких не знаю, выдумки знаю, ну а насчет контактов не знаю», — сказал изданию уфолог.

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