Психолог Барабанов о конфликте Кологривого с мамой: «Можно сохранить отношения»

Никита Кологривый, известный актер сериала «Слово пацана», рассказал в интервью Лауре Джугелия на YouTube-канале Fametime TV, что не общается с мамой, потому что она живет на Украине.

Психолог Родион Барабанов поделился с читателями Teleprogramma.pro своими мыслями о том, как сохранить связь с семьей в таких сложных ситуациях.

«Конечно, можно сохранить здоровые отношения: например, не касаясь обсуждения этого вопроса вовсе. Заходя на эту территорию только по касательной. Это и признание, и сочувствие, и поддержка, и помощь, которые можно оказывать вне любого контекста», — объясняет Барабанов.

Он подчеркнул, что отношения с семьей — это нечто большее, чем взгляды на те или иные вопросы. Это любовь, поддержка и взаимопонимание, которые не должны страдать из-за разногласий в других областях жизни.

В таких ситуациях важно найти общие интересы и темы для общения, которые не будут вызывать конфликтов. Например, можно обсудить последние новости из мира кино или спорта, поделиться впечатлениями от путешествий или просто вспомнить приятные моменты из прошлого.

Важно помнить, что сохранение семейных связей требует усилий от обеих сторон. Необходимо проявлять терпение, уважение и готовность идти на компромиссы. Только так можно сохранить тепло и близость, которые объединяют нас с нашими самыми близкими людьми.

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