Об изменах Кологривого с Муцениеце психолог: «Кто гарантирует, что он не поступит так вновь?»

В интервью Лауре Джугелия на YouTube-канале Fametime TV Никита Кологривый признался, что у него был краткосрочный роман с Агатой Муцениеце во время совместной работы над фильмом «Я — медведь». Напомним, артист на тот момент был и по-прежнему остается женатым на Александрине Питиримовой, у него есть маленькая дочка.

По его словам, этот короткий роман был необходим обоим для лучшего понимания чувств своих героев и для того, чтобы их роли получились более интересными и яркими.

Психолог Анна Вакалюк прокомментировала данную ситуацию для Teleprogramma.pro.

«Служебные романы не всегда приводят к разводу. Однако если мужчина имеет тенденцию бросать свою половинку при встрече с другой женщиной, то это может вызывать тревогу и беспокойство у его нынешней партнерши. В браке люди ищут надежность, стабильность и безопасность. И если нет гарантии, что партнер не поступит так же в будущем, то о стабильности и безопасности в подобных браках говорить сложно», — сказала эксперт.

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