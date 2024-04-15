Антон Беккужев отказался раскрывать зарплаты участников «Дома-2»: «Свою знаю, чужими не интересуюсь»

Одна из самых известных участниц «Дома-2» — Ирина Агибалова — призналась, какую зарплату получала на проекте. Агибалова пришла на телестройку в апреле 2010 года. Она утверждает, что ей предложили сумму, которую до нее на этом шоу не зарабатывал никто, — 95 тысяч рублей.

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев в беседе с Teleprogramma.pro не стал раскрывать гонорары участников передачи, заявив, что не интересуется этим, поскольку не любит считать чужие деньги.

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«Я же не был никогда участником проекта. Я был главным редактором журнала, сейчас редактор сайта, ведущий проекта. Поэтому у меня свои зарплаты, а у участников свои. Не знаю, насколько возможно тут сравнивать. Я вообще, если честно, не очень люблю считать чужие деньги. Все постоянно спрашивают, сколько кто получает. Вот я вообще этим не интересуюсь, мне это не интересно. Кто сколько получал, какие у них были рекламные выплаты. Не хочу быть тем, кто занимается такими копаниями. Вот у нас сейчас есть участники, я не знаю, у кого какие рекламные суммы и выплаты. Я только знаю свою зарплату, а у всех остальных мне не интересно», — признался телеведущий.

При этом, как отметил Беккужев, сначала должно пройти определенное время, чтобы участник «Дома-2» начал получать на проекте какие-то гонорары.