Соседов заявил: «Никаких программ про Пугачеву в ее юбилей не будет»

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Любому артисту подобного ранга в России всегда оказывали почести, показывали про них многочисленные программы по телевидению, писали статьи в газетах и журналах.

Однако по поводу народной артистки в этот раз в СМИ затишье, по крайней мере, касательно ее творческих успехов.

Сергей Соседов в таком раскладе не видит ничего необычного. Еще неделю назад в беседе с журналистом Teleprogramma.pro он ванговал:

«Никаких программ про Пугачеву не будет в ее юбилей, это очевидно. Ее репутацию уже не спасти, это невозможно! Все утеряно уже давно, все ушло!» — сказал собеседник издания.

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