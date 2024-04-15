Продюсер Лавров сравнил «подорожавшую» Лолиту с дефицитной гречкой: «Пропала, и ее сразу подняли в цене»

Лолита Милявская не давала концертов уже несколько месяцев. Фото: Global Look Press

Прайс артистки вырос сразу на один миллион рублей.

За последнее время сразу несколько российских артистов подняли расценки на свои выступления. Так, певица Лолита повысила гонорар на частных концертах с четырех миллионов до пяти. Кроме того, также подорожали выступления сына и супруги Михаила Круга. Ирина Круг увеличила свой гонорар в три раза (с 1,3 млн до 4 млн рублей), а сын Александр, принявший участие в «Новой Фабрике звезд», — почти вдвое (с 400 тысяч до 700 тысяч рублей).

Продюсер Сергей Лавров считает, что в этом нет какой-то наметившейся тенденции и во многом в российском шоу-бизнесе работают «законы рынка». 

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«Здесь все так же, как и в обычном маркетинге, влияние оказывает спрос. То же самое, как любая вещь, которая становится дефицитной. Например, у нас одновременно гречка пропала, и, хоп, ее сразу подняли в цене. А любое телевизионное шоу — это своего рода маркетинг, после которого идет какая-то раскрутка с точки зрения узнаваемости. Некоторые этим пользуются. Это то же самое, как пустить по телевизору рекламу каких-нибудь вещей. И, естественно, эти вещи подпрыгнут в сцене за счет того, что изготовитель потратился на рекламу», — пояснил эксперт Teleprogramma.pro.

При этом он заявил, что затянувшаяся пауза с концертами Лолиты после скандальной вечеринки вряд ли могла вызвать отложенный рост спроса у россиян на ее выступления. 

«В России все живут по-разному. Если люди начинают совершать какие-то негативные поступки или «жировать», у некоторых это, наоборот, вызывает отторжение, вполне понятное и справедливое», — резюмировал Сергей Лавров.

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