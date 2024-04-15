Продюсер Лавров сравнил «подорожавшую» Лолиту с дефицитной гречкой: «Пропала, и ее сразу подняли в цене»

За последнее время сразу несколько российских артистов подняли расценки на свои выступления. Так, певица Лолита повысила гонорар на частных концертах с четырех миллионов до пяти. Кроме того, также подорожали выступления сына и супруги Михаила Круга. Ирина Круг увеличила свой гонорар в три раза (с 1,3 млн до 4 млн рублей), а сын Александр, принявший участие в «Новой Фабрике звезд», — почти вдвое (с 400 тысяч до 700 тысяч рублей).

Продюсер Сергей Лавров считает, что в этом нет какой-то наметившейся тенденции и во многом в российском шоу-бизнесе работают «законы рынка».

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«Здесь все так же, как и в обычном маркетинге, влияние оказывает спрос. То же самое, как любая вещь, которая становится дефицитной. Например, у нас одновременно гречка пропала, и, хоп, ее сразу подняли в цене. А любое телевизионное шоу — это своего рода маркетинг, после которого идет какая-то раскрутка с точки зрения узнаваемости. Некоторые этим пользуются. Это то же самое, как пустить по телевизору рекламу каких-нибудь вещей. И, естественно, эти вещи подпрыгнут в сцене за счет того, что изготовитель потратился на рекламу», — пояснил эксперт Teleprogramma.pro.

При этом он заявил, что затянувшаяся пауза с концертами Лолиты после скандальной вечеринки вряд ли могла вызвать отложенный рост спроса у россиян на ее выступления.