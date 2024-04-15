Бари Алибасов – младший: «Я ржу над теми, кто ездит на Олимпиаду»

Продюсер Бари Алибасов – младший известен своими нестандартными взглядами на многие вещи. В преддверии Олимпийских игр в интервью Teleprogramma.pro он поделился своим мнением о спорте и Олимпиаде, в которой россиян отказались принимать под государственным флагом.

Алибасов считает, что спорт должен служить средством саморазвития, а не превращаться в соревнование ради зрелищности. По его словам, такие мероприятия, как Олимпийские игры, футбол и фигурное катание, являются ничем иным, как развлечением для тех, кто ищет хлеба и зрелищ.

«Для меня спорт — это инструмент саморазвития, а не способ развлечься», — сказал Алибасов.

Футбол, по его мнению, стал альтернативой гладиаторским боям.

Особенно ярко Алибасов высказался об Олимпийских играх, назвав их инструментом влияния на внутреннюю политику стран.

«Я ржу над теми, кто ездит на Олимпиаду», — заявил продюсер.

И сказал, что если бы он и полетел в Париж, то точно не на Игры.

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