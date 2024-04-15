«Ира виновата в его смерти»: почему давний друг Евгения Кунгурова винит в гибели певца его супругу

Евгений Кунгуров в ночь на 8 апреля принял роковое решение, которое уже нельзя изменить. Тело певца обнаружили спасатели, вместо предсмертной записки было только короткое сообщение жене. Жене, с которой он уже не жил вместе и не знал, как ее вернуть. В момент получения сообщения она находилась слишком далеко и не могла приехать. Но, похоже, только это ему и было нужно. Наконец-то он смог добиться того, что раньше ему никак не удавалось: ее безраздельного внимания.

Потерял большую любовь

Он не показывал ее никому. Не выкладывал в соцсети общих фотографий, не снимал видео, не рассказывал о ней в интервью. Кунгуров слишком долго шел к обычному семейному счастью, которое, казалось, было уже у всех, кроме него. Певец был настоящим любимчиком женщин, поклонницы падали к его ногам, но серьезны отношения с женщинами не складывались.

Первая жена, Наталья Троицкая, ушла на волне успеха Евгения. Он оступился, не смог совладать со звездной болезнью и потерял женщину, которая значила для него очень многое. Потом он не раз публично просил прощения у бывшей жены, называл свой уход ошибкой и желал ей счастья. Но это запоздалое раскаяние семью спасти уже не могло.

С артисткой Еленой Максимовой, к которой Кунгуров ушел от Натальи, не сложилось сразу. Позднее он назовет ее «лакмусовой бумажкой», которая только обнажила проблемы в его отношениях с женой, чем очень обидит Елену. Но перед ней Кунгуров извиняться уже не стал.

Потом была череда ничего не значащих интрижек, и вот, наконец, появилась вторая жена. О браке Кунгурова с Ириной Мелединой знали только близкие друзья. О рождении детей — тоже. Евгений берег с таким трудом обретенное счастье, как умел, и не допускал ошибок, которые совершил в первом браке. Но беда пришла, откуда не ждали.