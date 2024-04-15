«Ира виновата в его смерти»: почему давний друг Евгения Кунгурова винит в гибели певца его супругу

Евгений Кунгуров в ночь на 8 апреля принял роковое решение, которое уже нельзя изменить. Тело певца обнаружили спасатели, вместо предсмертной записки было только короткое сообщение жене. Жене, с которой он уже не жил вместе и не знал, как ее вернуть. В момент получения сообщения она находилась слишком далеко и не могла приехать. Но, похоже, только это ему и было нужно. Наконец-то он смог добиться того, что раньше ему никак не удавалось: ее безраздельного внимания.
Потерял большую любовь
Он не показывал ее никому. Не выкладывал в соцсети общих фотографий, не снимал видео, не рассказывал о ней в интервью. Кунгуров слишком долго шел к обычному семейному счастью, которое, казалось, было уже у всех, кроме него. Певец был настоящим любимчиком женщин, поклонницы падали к его ногам, но серьезны отношения с женщинами не складывались.
Первая жена, Наталья Троицкая, ушла на волне успеха Евгения. Он оступился, не смог совладать со звездной болезнью и потерял женщину, которая значила для него очень многое. Потом он не раз публично просил прощения у бывшей жены, называл свой уход ошибкой и желал ей счастья. Но это запоздалое раскаяние семью спасти уже не могло.
С артисткой Еленой Максимовой, к которой Кунгуров ушел от Натальи, не сложилось сразу. Позднее он назовет ее «лакмусовой бумажкой», которая только обнажила проблемы в его отношениях с женой, чем очень обидит Елену. Но перед ней Кунгуров извиняться уже не стал.
Потом была череда ничего не значащих интрижек, и вот, наконец, появилась вторая жена. О браке Кунгурова с Ириной Мелединой знали только близкие друзья. О рождении детей — тоже. Евгений берег с таким трудом обретенное счастье, как умел, и не допускал ошибок, которые совершил в первом браке. Но беда пришла, откуда не ждали.
Евгений Кунгуров и Елена Максимова. Фото: скриншот YouTube
Хитрая нервная болезнь
Начало сильно сдавать психическое здоровье. Возможно, сказалась напряженная работа и сложные графики выступлений. А может быть, это было в нем всегда, только дремало до поры до времени. За прошедший год Евгений трижды ложился в психиатрическую лечебницу. Но после последней госпитализации решил бросить официальную медицину и обратиться к целителям.
Несмотря на сложности со здоровьем, он продолжал работать, оставался востребованным исполнителям. Его приглашали на телевидение, в YouTube-шоу. Близкие знали о душевном недуге артиста, его отец уже после смерти сына говорил, что у него была «хитрая нервная болезнь», которая его и погубила. Знали об этом и друзья. Но один из них считает, что в смерти его близкого друга виновата не только болезнь.
Не следила нормально за ним
Такое мнение высказал комедийный артист, бывший участник шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов. Он дружил с Кунгуровым более 20 лет, знал обо всех его успехах и неудачах.
Когда СМИ раскопали информацию о проблемах Евгения с алкоголем, он не стал этого отрицать и даже признал, что в загулы они частенько уходили вместе. Но потом певец завязал со спиртным, сказались проблемы с ментальным здоровьем. И вот тут, считает Морозов, Кунгурову должна была подставить плечо его жена, а она этого не сделала.
«Ира виновата в смерти Жени. Если бы она следила нормально за ним, потому что у него душевное состояние было максимально расшатанное. Она знала прекрасно, что он состоял на учете в психдиспансере. Это частная клиника», — констатировал Морозов.
Проблемы в отношениях с супругой подтверждает и продюсер Сергей Дворцов. Он встретил Евгения перед концертом в Кремле. Зайдя в гримерку, он увидел, что Кунгуров снова начал пить после долгого перерыва. Певец не стал скрывать что причиной стали сложности с женой.
«После репетиции я зашел к нему в гримерку, у него стояла бутылочка коньячка, сказал, что дела плохо у него: «Я с женой развожусь». Ира захотела развода, а он препятствовал этому», — поделился он.
Примечательно, что другие друзья оперного исполнителя пока не спешат опровергать эти заявления. Но есть человек, который не согласен с такими серьезными обвинениями в адрес Ирины.
Евгений Кунгуров. Фото: Global Look Press
Не выдержал, что не стал большой звездой
Журналист Денис Сорокин полагает, что сгубило певца отсутствие профессиональной реализации. Именно в этом он видит корень всех проблем.
«Вот этих людей, которые обвиняют жену и вообще кого-либо в таких трагедиях, нужно привлекать к ответственности! Потому что ну что может сделать жена, если она находилась в Подмосковье, а он находился в городе. Нет, я считаю, что жену здесь нельзя винить, это было его решение. Но мне кажется, на самом деле он погиб не из-за того, что у него были непростые отношения с женой», — заявил наш коллега Teleprogramme.pro.
Сорокин уверен, что, несмотря на возросшую популярность, Кунгуров так и не смог раскрыться, как он сам того хотел.
«Мне кажется, это была невостребованность в плане именно профессии, — считает журналист, — потому что он вроде был везде, а вроде бы его нигде не было. Для артиста, которого постоянно показывают по Центральному телевидению, конечно, это большая проблема. Я думаю, именно из-за этого он и покончил жизнь самоубийством. Просто не выдержал обстоятельств давления. Не выдержал того, что он не стал большой звездой»
Не последнюю роль, по мнению Сорокина, сыграло в этом психическое заболевание артиста, которое он не сумел взять под контроль.
«Вообще это очень трудно, когда у человека психические заболевания. И ни одна жена, ни папа, ни мама, никто не может помочь. Тут уже как бог распорядится», — заявил он.
По материалам изданий «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», НТВ