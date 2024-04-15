Таролог Абравитова заявила, что двойняшки Пугачевой не захотят вернуться в Россию

Алла Пугачева уже несколько лет вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и детьми, дочерью Лизой и сыном Гарри, постоянно живет за границей. Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, вернутся ли когда-нибудь в Россию дети артистки или их дальнейшая судьба будет связана с другой страной.

Согласно прогнозу эксперта, двойняшки Лиза и Гарри никогда не вернутся в Россию на постоянное место жительства. Это связано с тем, в какой обстановке они сейчас воспитываются и растут.

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«С Россией они соприкасались постольку, поскольку были в таком огороженном варианте. Можно сказать, смотрели из окна иллюминатора на нашу страну. Потому что была некая преграда между ними и тем, как живет по-настоящему страна. Их будущее лежит за пределами нашей страны. И восприятие России будет у них двойственное. С одной стороны, всегда будет ностальгическая нота, потому что все-таки они здесь родились, а самые яркие впечатления — это первые годы жизни, первое десятилетие. Поэтому будет щемящая ностальгия по России», — отметила эксперт.

По ее словам, спустя годы дети Аллы Борисовны едва ли будут думать о том, чтобы вернутся назад, туда, где они родились.

«Им будет страшно, что их здесь не примут. И естественно, желание приехать и пустить здесь корни не возникнет никогда. А вот спустя годы, знаете, так глазочком одним подсмотреть и приехать попутешествовать, заглянуть по старым местам — это будет и у того, и у другого. И потом их впечатление о России немножечко поменяется в иную сторону. Но все же Россия для них останется такой загадочно ностальгической страной навсегда», — заявила Абравитова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.