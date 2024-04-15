Адвокат Бенхин считает, что выбивший телефон из рук фанатки Лепс замнет скандал: «Устроит фотосессию и поцелуйчики»

На выступлении певца Григория Лепса в Костроме произошел скандал. Артист разозлился из-за того, что фанатка снимала концерт на смартфон и поднесла его слишком близко к нему. Лепс попросил убрать устройство, но женщина проигнорировала его просьбу.

После этого певец выбил телефон из рук фанатки, и гаджет улетел в толпу. Большинство пользователей Сети назвали поступок Григория Лепса правильным. Они считают, что женщина своими действиями мешала артисту работать.

Ситуацию в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал адвокат Александр Бенхин. По его мнению, за такой поступок Лепсу ничего серьезного не грозит, в данном случае это обычное хулиганство, поскольку никаких телесных повреждений женщине певец не нанес.

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