75-летняя Людмила Поргина: «Хожу на фитнес, в хамам и бассейн с морской водой, в отпуске буду бегать»

Весна — пора обновления и преображения! А еще это время, когда вот-вот настанет долгожданный отпуск! И если вы до сих пор не привели себя в форму, попытаемся вас вдохновить к этому при помощи Людмилы Поргиной, которая в свои 75 лет системно посещает споривный зал. И даже в отпуске планирует по утрам делать пробежки вдоль моря!

«Я очень люблю движение, люблю бегать, плавать, ходить. Это мое, это моя жизнь», — сказала актриса изданию Teleprogramma.pro.

«Я регулярно хожу в фитнес-зал, там же у меня есть и хаммам, и бассейн с морской водой. Скоро улечу в Турцию специально, чтобы побегать по берегу моря. Я очень люблю морской воздух вдыхать. В отеле, где я остановлюсь с подругой, тоже есть фитнес, хамам и бассейн. В общем, я человек очень подвижный, я очень люблю бегать, плавать, ходить и так далее, и так далее», — поведала изданию вдова Николая Караченцова.

Кроме того, актриса самостоятельно ухаживает за своей кожей, используя качественные кремы с натуральными ингредиентами. Людмила Андреевна уверена, что здоровый образ жизни и позитивное мышление — главные составляющие долголетия и красоты.

Teleprogramma.pro взяла комментарий у кандидата медицинских наук, врача-кардиолога Юлии Маршинцевой о том, насколько полезен спорт и хамам людям в почтенном возрасте и не только.

«Активный образ жизни, фитнес, хамам для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — это хорошо. Но тут надо оговориться. Если человек здоров, то, пожалуйста. Начинаем с дозированных физических нагрузок, даже с обычной ходьбы, заканчивая бегом, чем угодно. Самая безвредная кардионагрузка — это эллипс. Эллипс не дает давления на пятки, соответственно, нет компрессий никаких в позвоночнике. И благодаря этому можно им заниматься всем, но тоже дозировано. Не должно быть тромбов в ногах. То есть человек должен прежде, чем прийти в спорт, обследоваться. Если есть варикоз, желательно сделать УЗИ, чтобы проверить, нет ли в этих варикозных узлах тромбов, потому что эти тромбы могут улетать при физической нагрузке и создавать тромбоэмболию легочной артерии или инсульты и так далее. Поэтому тут важно, конечно, изначально знать, какое у тебя здоровье. Если оно позволяет заниматься, то, соответственно, начинаем с дозированных физических нагрузок.

На хамам и баню могут реагировать люди с гипертонией, но тоже все индивидуально. Можно измерить давление до хамама и после хамама, если замечено повышение, рекомендуется поговорить с врачом на эту тему. И, соответственно, врач может назначить препараты. Скорее всего, у таких людей и в жизни давление повышается. Просто они об этом не знают, поэтому есть повод задуматься о своем здоровье. Но так, чтобы баня или хамам имели абсолютное противопоказание, такого нет. В любом случае в хамам и в баню мы ходим при нормальном скомпенсированном давлении, даже на медикаментозной терапии», - прокомментировала эксперт.

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