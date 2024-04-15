Продюсер Леонид Дзюник: «Мне жалко Толика Лопатина, он вложил в Аллу Пугачеву силы»

Продюсер Леонид Дзюник высказался изданию Teleprogramma.pro, что Алла Пугачева будет до последнего заявлять о себе в России, пока из соотечественников можно будет качать деньги. Однако ее попытки все больше и больше кажутся ему бесполезными.

Новый альбом певицы, который она запустила в начале марта, продюсер считает бессмысленным, поскольку и голос у певицы сдал, и интереса у российской публики к ней нет. Леонид Дзюник опечален провалом нового альбома Аллы Пугачевой только по одной причине: ему жаль своего коллегу Анатолия Лопатина, который взялся за создание последнего диска народной артистки.

«В России Алла Пугачева больше никому не нужна, никто ее уже слушать не хочет безголосую. Единственное, мне жалко только труды Толика Лопатина, который вложил свои силы в альбом. Я думаю, это, конечно, не бесплатно, но тем не менее что он вложил свои силы в то, чтобы записать этот альбом, а он провалился. У меня даже нет эпитетов высказать, как он провалился. Понимаете? Уже ничего невозможно вернуть», — сказал Леонид Дзюник.

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