Людмила Поргина озвучила свой новый жизненный принцип: нельзя хвататься за прошлое

Людмила Поргина настроена позитивно и радуется каждому прожитому дню. Фото: Global Look Press

Жить нужно только настоящим, считает актриса.

Актриса Людмила Поргина, рассуждая об уходе из жизни многих знаменитых российских артистов, заявила, что, несмотря на трагические потери, человек не должен держаться за прошлое, необходимо жить здесь и сейчас. Она рассказала, что переосмыслила ценности после разговора со священником.

«Нельзя хвататься за то, что было. Мне правильно сказал священник, что надо жить настоящим, а не прошлым. Я его спросила: «Скажите, как мне быть?» А он говорит: «Жить надо только настоящим. Прошлое, оно есть у всех, прошло и ушло. А есть настоящее, которое вынуждает помогать своим внукам, своим друзьям». Так что имеет смысл жить, только когда ты живешь сегодняшним днем, а не прошлым, не воспоминаниями. К сожалению, все меняется в этой жизни», — заявила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

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Она считает, что нужно радоваться каждому дню, приходу весны и пению птиц.

«Сейчас прилетели разные птицы, поют песни такие потрясающие. Это есть жизнь. Она продолжается, жизнь не кончается. Она не останавливается, если уходит даже какой-то гениальный артист или гениальный режиссер», — подчеркнула Поргина.

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