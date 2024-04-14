Людмила Поргина озвучила свой новый жизненный принцип: нельзя хвататься за прошлое

Актриса Людмила Поргина, рассуждая об уходе из жизни многих знаменитых российских артистов, заявила, что, несмотря на трагические потери, человек не должен держаться за прошлое, необходимо жить здесь и сейчас. Она рассказала, что переосмыслила ценности после разговора со священником.

«Нельзя хвататься за то, что было. Мне правильно сказал священник, что надо жить настоящим, а не прошлым. Я его спросила: «Скажите, как мне быть?» А он говорит: «Жить надо только настоящим. Прошлое, оно есть у всех, прошло и ушло. А есть настоящее, которое вынуждает помогать своим внукам, своим друзьям». Так что имеет смысл жить, только когда ты живешь сегодняшним днем, а не прошлым, не воспоминаниями. К сожалению, все меняется в этой жизни», — заявила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Она считает, что нужно радоваться каждому дню, приходу весны и пению птиц.