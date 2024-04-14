Анна Калашникова о том, как ухаживает за внешностью: «В самолете у меня всегда с собой тканевые масочки»

Анна Калашникова, известная певица и актриса, поделилась с изданием Teleprogramma.pro секретами красоты и ухода за собой, что так актуально весной, когда женщины полны романтических чувств и ощущением радости от предстоящего лета и отпуска.

По словам Анны, она придерживается здорового образа жизни, занимается спортом и регулярно посещает косметологов и массажистов.

«Это ежедневный труд. Как только появляется минутка, стараюсь ее уделить себе, посещаю косметологов, хожу на массажи, делаю процедуры для тела и обертывания. Еще посещаю бассейн и спортзал, но это, конечно, реже. В основном я заменяю физические тренировки экзомассажем. Это такой специальный массаж с помощью кровати, которая прокачивает все мышцы, подтягивает кожу, также помогает убрать лишний вес.

Пью полезные чаи, и у меня нет вредных привычек. Ничего, собственно говоря, не употребляю, пью всевозможные витамины, полезные добавки по рекомендации врача.

Делаю утром и вечером маски, а также маски в дороге. Например, в самолете у меня всегда с собой тканевые масочки, патчи», — поведала изданию звезда.

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