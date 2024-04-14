Сябитова заявила, что не балует внучку подарками: «Десять платьев она не сможет сносить»

Телеведущая Роза Сябитова призналась Teleprogramma.pro, что строго контролирует все свои расходы, поэтому не балует маленькую внучку Мирославу ненужными подарками.

«У меня вообще нет такого понятия, как побаловать. Так как мы ведем хозяйственную книгу, то определяем траты. И здесь я стараюсь взять на себя большую часть затрат. Потому что каждый месяц с самого рождения Мирослава проводит и со мной время, у меня дома. Поэтому у нас все в двух экземплярах: кроватки, пеленальные столы, ванночки и одежда соответственно», — рассказала телезвезда.

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Сябитова заявила, что ни она, ни родители Мирославы не покупают больше того, что девочке необходимо.