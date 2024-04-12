Педагог по вокалу Коблевская: «Новая песня Пугачевой — профессионально, эмоционально и в стиле певицы»

Алла Пугачева в начале марта выпустила новую песню «Не беспокойся за меня», которая сразу же вызвала разногласия среди музыкальных экспертов. Споры по поводу нее не утихают до сих пор.

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, подверг песню критике, назвав голос народной артистки «хриплым и старческим». Он также заявил, что «никто не хочет слушать ее пение».

Продюсер Леонид Дзюник назвал певицу «безголосой», а ее новый альбом с песней провальным. «Ее никто не хочет слушать!» — поддержал он Сергея Соседова в беседе с журналистом Teleprogramma.pro.

А вот Анна Комлевская, музыкальный эксперт и педагог по вокалу, высказала противоположное мнение, утверждая, что пение Аллы Пугачевой по-прежнему уникально и эмоционально.

Она отметила, что новая песня Пугачевой «спета профессионально», а ее голос «звучит хорошо и в стиле Пугачевой». Она также подчеркнула, что исполнение песни демонстрирует «артистизм и осмысленность каждой строчки». Комлевская добавила, что для возраста Пугачевой это «достойное исполнение».

«Спето профессионально, голос звучит хорошо, в стиле Пугачевой, очень эмоционально, артистизм никуда не делся, каждая строчка спета осмысленно. Для возраста Аллы Борисовны — это достойное исполнение», — прокомментировала изданию Комлевская.

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