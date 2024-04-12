Как спрятать лишний вес под одеждой, раскрыла стилист-имиджмейкер Татьяна Рындина

Весной так хочется быть особенно красивой и нереально стройной! Но увы, далеко не каждой из нас удалось попрощаться с «нажитым» за зиму. Но не отчаивайтесь, при правильном подборе гардероба спрятать лишние граммы (а кому-то и килограммы) не составит сложности.

Стилист-имиджмейкер Татьяна Рындина поделилась с изданием Teleprogramma.pro советами о том, как умело скрыть лишний вес под одеждой. По ее мнению, на данный момент оверсайз-вещи могут стать отличным решением для тех, кто хочет спрятать ненужные объемы.

«Оверсайз-пиджак может быть отличным выбором, особенно если объемы в области живота больше. Можно слегка подсобрать его на ремень, создавая эффект небольшой баски, что поможет отвлечь внимание от области живота», — сказала Рындина.

Она также рекомендует обратить внимание на акценты, которые визуально корректируют фигуру и переводят на себя взгляды.

«Это могут быть акценты, например, уход от зоны талии, если она стала немного больше. Это могут быть акценты на пуговицы, на молнии вертикальные, то есть уход именно в вертикаль», — подчеркнула стилист.

Татьяна Рындина также рекомендовала выбирать одежду, которая не обтягивает фигуру, а имеет полуприлегающий или прямой крой.

«Сейчас очень много различных платьев и блуз с драпировками, складками. То есть это более свободный фасон, не обтягивающий», — отметила она.

Стилист-имиджмейкер также рекомендовала обратить внимание на одежду с акцентами на узкие места фигуры, такие как талия, щиколотки. Кроме того, использовать свободные ткани, которые не добавляют дополнительного объема.

«Любые ткани, которые стоят колом, здесь не подойдут. Это должна быть пластичная ткань, чуть свободная», — заключила Татьяна Рындина.

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