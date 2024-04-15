«Ты должна быть вульгарная, нечесаная, размалеванная»: каким способом прославилась Пугачева и кто стал ее первым пиарщиком

Пиар и хайп

Музыкальные эксперты давно назвали Аллу Борисовну грамотным пиарщиком. А ведь в то время об этом еще никто даже и не слышал. Певица уже тогда понимала, что нужно постоянно держаться на верхних строчках всех таблоидов, чтобы удержаться на вершине звездного олимпа. В то время это называли скандалом, сейчас сказали бы «хайп».

Ее непростой характер, могущество, превосходство и пренебрежительное отношение к окружающим сделали ее имя, подарили право называться легендой российской эстрады. При этом ее жизнь превратилась в череду спектаклей, где Пугачева стала главной актрисой.

«Все придумывали другие люди»

Музыкальный критик рассказал Teleprogramme.pro, как Алла Борисовна умело влияла на культурную жизнь страны в целом, на музыку и людей в частности.

«Это все работало хорошо. Это было оригинально. Придумано не ею, сама она ничего не придумывала. Все придумывали другие люди. Она просто это умело воплощала в жизнь. Блистательно воплощала и добавляла не как актриса, а просто как азартный человек».

Соседов подчеркивает, что для этого нужно обладать определенным даром, чтобы отражать все новые идеи для привлечения внимания, придуманные другими людьми.

Критик уверен, что Пугачева имела влияние на людей, но не была всесильна. Ее могущество раздула пресса, хотя, конечно, на сцене равных ей в то время не могло быть. Энергетика Аллы Борисовны не давала пройти неугодным.

Отменяла и открывала

«Она имела влияние, безусловно, но не такое сильное, как это ей приписывают. Безусловно, она влияла на распределение мест на Олимпе с помощью подручных ей музыкальных редакторов на телевидении, на радио».

По велению Аллы Борисовны могли убрать кого-то из эфира, просто потому что человек был ей не по нраву. Она всегда ревновала к чужому успеху, хотя ее при этом считали «открывательницей талантов».

Как рассказал Сергей Васильевич, Примадонна просто набирала артистов для своего собственного театра, чтобы ездить с ним и зарабатывать, потому что у самой было мало сил давать большие сольные концерты.

«Конечно, проще набрать театр с разными исполнителями, выйти в конце с 5–6 песнями в финале и еще получить лавры открывательницы талантов».

Но все же могущество Аллы Борисовны не было таким безграничным. Она не смогла, например, отменить Земфиру*, хотя певица имела такой же успех, как Пугачева, когда только появилась в начале нулевых.

«Вряд ли ей нравилось, что пришла какая-то Земфира*, и все стали говорить про нее, а не про Пугачеву, что она ответит на третий-пятый план».

Но кто помог Примадонне взобраться на олимп славы?