Экономист Михаил Беляев о дорожающем мясе: «Будут продавать меньше, но по более высоким ценам»

Экономист Михаил Беляев рассказал Teleprogramma.pro, будут ли продолжать расти цены на мясо и птицу и до каких пределов они дойдут к концу года.

Некоторые эксперты прогнозируют рост стоимости такой продукции как минимум на 5–10%. По данным Росстата, дороже всего россиянам обходится баранина (более 678 рублей за килограмм), говядина стоит чуть больше 500 рублей.

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«Предел роста цен есть, но чисто политэкономический: до тех пор, пока продавцы не упрутся в тот спрос, по которому вообще просто перестанут продукцию покупать. Но это чисто теоретически. Современные монополии устроены таким образом, что они лучше будут продавать меньше продукции, но по более высоким ценам. И они получат тот объем прибыли, на который рассчитывают», — отметил Беляев.

Согласно его прогнозу, с учетом инфляции рост цен на мясо составит не менее 10%.